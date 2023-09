Speelschema Ajax in Europa League bekend: mogelijk geen uitfans welkom in Marseille en Athene

Ajax begint en eindigt de groepsfase van de Europa League met een thuiswedstrijd. Ajax begint tegen Olympique Marseille en eindigt tegen AEK Athene. Maar of fans ook mee mogen naar de uitwedstrijden tegen die clubs, is nog maar de vraag. Ajax gaat daarover in gesprek met de autoriteiten van Athene en Marseille, omdat beide duels als hoog-risico wedstrijd zijn aangemerkt.

De UEFA presenteerde zojuist het speelschema, een dag na de loting. Ajax kwam gisteren in een zware poule terecht, met behalve Marseille ook Brighton & Hove Albion en AEK Athene. De Grieken zijn op 5 oktober in Athene de tweede tegenstander van Ajax. AEK is geen onbekende, in 2018 liep het in Griekenland flink uit de hand. Voor die wedstrijd raakten acht Ajaxfans gewond toen Griekse hooligans zwaar vuurwerk in het uitvak gooiden.

Overleg met autoriteiten

De harde kern van AEK is dan ook berucht, net als die van Marseille. "Met betrekking tot het boeken van je reis raden wij aan het vooroverleg met deze clubs en de lokale autoriteiten van zowel Athene als Marseille af te wachten", is te lezen op de site van Ajax.

"Hier zal het bezoek van Ajacieden aan deze wedstrijden en de eventueel op te leggen maatregelen besproken worden. Op dit moment is het niet zeker of Ajacieden bij deze wedstrijden aanwezig mogen zijn. Na de vooroverleggen zullen wij meer duidelijkheid over de wedstrijden kunnen geven.

Op 26 oktober en 9 november speelt Ajax tegen Brighton. Eerst in Engeland, twee weken later in de Arena. Op 30 november reist Ajax af naar Marseille, waarna het de groepsfase op 14 december in Amsterdam afsluit tegen AEK Athene. Ajax Fancare verwacht na het weekend informatie te kunnen delen over de kaartverkoop.