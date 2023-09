Ajax moet het in de groepsfase van de Europa League opnemen tegen Olympique Marseille, Brighton & Hove Albion en AEK Athene. De groep is een van de zwaarsten van de groepsfase van dit seizoen. Het elftal van Steijn speelt de eerste wedstrijd op donderdag 21 september.

De Amsterdammers werden vanwege het aantal coëfficiënten, die de club heeft verdiend door de prestaties in Europa de afgelopen jaren, geplaatst in de zogenoemde pot 1. In de groep van Ajax kwam nog iemand uit de potten 2, 3 en 4. Vanwege de plaatsing in pot 1 ontliepen de Amsterdammers West Ham United, Liverpool, AS Roma, Villarreal, Bayer Leverkusen, Atalanta Bergamo en Rangers FC.

Poule des doods

Ajax kwam snel uit de koker gerold en werd in groep B geplaatst. De eerste ploeg aan wie Ajax werd gelinkt was het Franse Olympique Marseille. De ploeg werd vorig seizoen derde in Ligue 1, maar werd uitgeschakeld in de groepsfase van de Champions League. In de Franse beker kwam de ploeg, met onder andere spits Pierre-Emerick Aubameyang, niet verder dan de kwartfinale.

De ploeg uit pot 3 die in de groep van Ajax werd geloot was het Engelse Brighton & Hove Albion. Bij de Britten speelt onder andere oud-Ajacied Joël Veltman. De club kent de afgelopen seizoenen een sprong omhoog. Pas sinds het seizoen 2017/18 spelen zij op het hoogste niveau en vorig seizoen hebben ze voor het eerst Europees voetbal gehaald.

Ook uit pot 4 zagen de Amsterdammers een lastige naam tevoorschijn komen. AEK Athene kwam uit de koker gerold. Ajax zat bij de Grieken ook in de groepsfase in het goede Champions League-seizoen van 2018/19. Toen werd er twee keer gewonnen met respectievelijk 3-0 en 0-2. De Grieken werden afgelopen seizoen kampioen van hun competitie.

Jacht op nummer twee

De Amsterdammers wonnen in het seizoen 1991/92 de Europa League, toen heette het toernooi nog de Uefa Cup. De finale, die in die tijd over twee wedstrijden werd gespeeld, werd gewonnen van het Italiaanse Torino. Ook de twee oude toernooien die zijn opgenomen in de Europa League, de Europacup II en de Uefa Intertoto Cup, werden door Ajax gewonnen.

De eerste groepswedstrijd van Ajax is op donderdag 21 september. Mocht Ajax eerste worden in de poule dan hoeft het de tussenronde, waar de nummers twee spelen tegen de afvallers van de Champions League, niet te spelen. De finale wordt op 22 mei gespeeld in Dubin.