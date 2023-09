De historisch drukke transferzomer van Ajax: alle aan- en verkopen op een rijtje

Na een teleurstellend seizoen waarin Ajax als derde eindigde, was het deze zomer aan de nieuwe technisch directeur Sven Mislintat om de bezem door de selectie te halen. En dat deed de Duitser. Nooit eerder kwamen er in één transferperiode zoveel nieuwe spelers naar Amsterdam. Ook nam Ajax van veel spelers afscheid. Een chronologisch overzicht van een hete transferzomer.

Ajax / Jasper Ruhe

Mei Op 28 mei eindigt het mislukte seizoen van Ajax met een 3-1 nederlaag in Twente. Een dag later al presenteert Ajax met Branco van den Boomen de eerste aanwinst voor het nieuwe seizoen. De middenvelder met een verleden in de Ajaxjeugd komt transfervrij over van Toulouse, waar hij in drie seizoenen veel indruk heeft gemaakt. Juni Op 1 juni maakt Ajax bekend niet verder te gaan met John Heitinga als hoofdtrainer. Twee weken later wordt zijn opvolger bekend en dat is een verrassende: Maurice Steijn komt over van Sparta. Said Bakkati en Hedwiges Maduro worden zijn assistenten. Met Benjamin Tahirovic haalt Ajax vervolgens de tweede aanwinst binnen. De Bosnisch international komt voor zo'n 7,5 miljoen euro over van AS Roma. Met Youri Baas vertrekt er ook een speler. Hij wordt voor een jaar verhuurd aan NEC.

Benjamin Tahirovic, overgekomen van AS Roma - Ájax / Bastiaan Heus

Juli Juli blijkt vooral een maand te worden van de vertrekkende spelers. Eerst gaat Kik Pierie transfervrij naar Excelsior, dat hem sinds januari al huurde van Ajax. Maar dat is klein bier in vergelijking met wat de fans deze maand nog te wachten staat. Want op 14 juli maakt Ajax bekend dat het contract van aanvoerder en clubicoon Dusan Tadic per direct wordt ontbonden. De Serviër noemt het besluit om de club te verlaten heel lastig. "Maar ik denk dat dit het goede moment is, ik heb het gevoel dat het niet alleen voor mij maar ook het beste voor de club is om een nieuwe start te maken." Op dezelfde dag verliest Ajax ook Jurriën Timber, die voor 40 miljoen euro naar Arsenal vertrekt. Eind juli komt daar ook nog het vertrek van Calvin Bassey bij. De Nigeriaan komt een seizoen eerder nog voor 23 miljoen over van Rangers, maar ondanks 39 wedstrijden voor Ajax stelt Bassey teleur. Toch heeft Fulham nog 22,5 miljoen euro over voor de verdediger. Augustus Met nog een maand te gaan voor het sluiten van de transfermarkt, is de selectie van Ajax nog allesbehalve compleet. Het trio nieuwelingen dat Ajax begin augustus haalt komt dan ook als geroepen. Met Diant Ramaj komt er een nieuwe keeper naar Amsterdam. De 21-jarige Duitser wordt overgenomen van Eintracht Frankfurt en tekent voor vijf seizoenen. Het Portugese talent Carlos Forbs komt voor 14 miljoen euro over van Manchester City. In het tweede elftal van die club scoort hij er het afgelopen seizoen flink op los. Van Sankt Pauli haalt Ajax de Kroatische centrale verdediger Jakov Medic.

Verdediger Jakov Medić - AT5

Met Edson Álvarez vertrekt er vervolgens na Tadic en Timber een volgende sterkhouder. West Ham United betaalt 38 miljoen euro voor Álvarez, die drie seizoenen in Amsterdam voetbalde. Dat de Mexicaan veel geld oplevert is geen grote verrassing, dat Ajax voor Mohamed Daramy nog 12 miljoen vangt is dat des te meer. De aanvaller komt in twee seizoenen Ajax tot slechts 16 wedstrijden en vertrekt na een huurperiode bij zijn oude club FC Kopenhagen naar het Franse Stade Reims. En dan gaat het snel met de nieuwe aankopen. In een week tijd zijn dat er vier. Het begint op 16 augustus met Chuba Akpom. Ajax betaalt ruim 12 miljoen aan Middlesbrough voor de topscorer van het tweede niveau in Engeland. Met Anton Gaaei haalt Ajax een nieuwe rechtsback. De 21-jarige Deen wordt opgepikt bij Viborg.

Chuba Akpom - AFC Ajax

Al weken zingt de naam van Josip Sutalo rond in de Johan Cruijff Arena. Hij moet de nieuwe rechter centrale verdediger worden. Zijn club Dinamo Zagreb wil Sutalo nog niet laten gaan omdat het hem hard nodig heeft om de Champions League te halen. Op 19 augustus wordt Zagreb uitgeschakeld, een dag later maakt Ajax bekend dat Sutalo eindelijk binnen is. De Kroatisch international is de duurste aankoop deze transferzomer: hij kost 20,5 miljoen euro. Twee dagen later komt er nog een verdediger bij. Ajax betaalt 12,5 miljoen aan de Belgische kampioen Antwerp om Gaston Ávila over te nemen. De Argentijn kan als linksback en als linker centrale verdediger uit de voeten. Een paar dagen voor het verstrijken van de transferdeadline neemt Ajax afscheid van Mohammed Kudus. Hij schiet Ajax met een hattrick nog wel even langs Ludogorets, maar vertrekt vervolgens voor 43 miljoen naar West Ham United. Ook Jorge Sánchez zien we dit seizoen niet in een Ajaxshirt. Hij wordt voor een jaar verhuurd aan zijn oude club FC Porto.

Georges Mikautadze - AT5

Georges Mikautadze is op 30 augustus de tiende aankoop van deze zomer. Ajax maakt 16 miljoen over aan FC Metz. De Georgiër schoot er daar vorig seizoen 23 in, weliswaar op het tweede niveau. Op dezelfde dag vertrekt Kian Fitz-Jim bij Ajax. Direct na het verlengen van zijn contract, wordt hij voor een seizoen verhuurd aan Excelsior. September Op de laatste dag dat de transfermarkt open is, hopen fans vooral nog op een rechtsbuiten, maar die gaat er uiteindelijk niet komen. Wel presenteert Ajax nog twee andere nieuwelingen. Eerst is dat Sivert Mannsverk, een 21-jarige Noorse middenvelder die overkomt van Molde. Daarna komt er redelijk verrassend nog een linksback bij. De Kroaat Borna Sosa komt over van VfB Stuttgart, waar hij nog samenwerkte met Mislintat. Over verrassende transfers gesproken: Davy Klaassen verkast op de valreep naar Internazionale, vorig seizoen nog Champions Leauge-finalist. De ras-Ajacied gaat transfervrij naar Italië. Met Francisco 'Chico' Conceição (FC Porto) en Christian Rasmussen (Nordsjaelland) vertrekken er nog twee spelers op huurbasis, waarmee een roerige transferzomer ten einde komt.

Alle transfers op een rijtje Nieuw: Josip Sutalo (Dinamo Zagreb), 20,5 miljoen

Georges Mikautadze (FC Metz), 16 miljoen

Carlos Forbs (Manchester City), 14 miljoen

Gaston Ávila (Royal Antwerp), 12,5 miljoen

Chuba Akpom (Middlesbrough), 12,3 miljoen

Borna Sosa (VfB Stuttgart), 8 miljoen*

Benjamin Tahirovic (AS Roma), 7,5 miljoen*

Sivert Mannsverk (Molde), 6 miljoen*

Anton Gaaei (Viborg), 4,5 miljoen*

Diant Ramaj (Eintracht Frankfurt), 4 miljoen*

Jakov Medic (Sankt Pauli), 3 miljoen*

Branco van den Boomen (Toulouse), transfervrij Vertrokken: Mohammed Kudus (West Ham United), 43 miljoen

Jurriën Timber (Arsenal), 40 miljoen

Edson Álvarez (West Ham United), 38 miljoen

Calvin Bassey (Fulham), 22,5 miljoen

Mohamed Daramy (Stade Reims), 12 miljoen

Youri Regeer (FC Twente), 0.9 miljoen*

Florian Grillitsch (1899 Hoffenheim), transfervrij

Dusan Tadic (Fenerbahçe), transfervrij

Davy Klaassen (Internazionale), transfervrij

Kik Pierie (Excelsior), transfervrij

Lorenzo Lucca (Pisa), einde huur

Francisco Conceição (FC Porto), verhuurd

Jorge Sánchez (FC Porto), verhuurd

Naci Ünuvar (FC Twente), verhuurd

Kian Fitz-Jim (Excelsior), verhuurd

Youri Baas (NEC), verhuurd *Als beursgenoteerd bedrijf is Ajax verplicht de bedragen van grote transfers openbaar te maken. Voor de andere transfers zijn de bedragen aangehouden zoals vermeld op Transfermarkt.de. Deze bedragen zijn niet officieel bevestigd door Ajax.