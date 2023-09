Sluiting Cobra Museum dreigt: Amstelveen wil geen subsidie meer geven

"De financiële problemen van het museum zijn het gevolg van jarenlange riskante bedrijfsvoering, waarbij problemen te laat werden onderkend en oplossingen onvoldoende werden nagestreefd", zijn de harde woorden die de gemeente in een persbericht schrijft.

Het college wil de medewerkers en vrijwilligers van het Cobra Museum sparen en daarom het resterende subsidiebedrag van 2023 wel uitbetalen. Ook krijgt het museum uitstel van betaling voor alle huidige openstaande en toekomstige vorderingen van de gemeente tot en met december 2023. Daar vallen ook de coronaschulden onder.

1,2 miljoen naar cultuur

Het college hoopt het museum zo ook de ruimte te geven om een reorganisatie op poten te zetten of het museum failliet te laten verklaren. De 1,2 miljoen euro die Amstelveen vanaf 2024 jaarlijks zou besparen als zij het Cobra Museum geen subsidie meer geeft, wil het college reserveren voor de nieuwe cultuurbegroting.

Eerder deze week kwam het Cobra Museum nog met een smeekbede aan de gemeente om de subsidie niet stop te zetten, maar daar lijkt het college dus in ieder geval geen oren naar te hebben. Morgenavond vergadert de gemeenteraad vanaf half acht 's avonds in een openbaar raadsgesprek over het voorstel. Een week later geeft zij er in een extra raadsvergadering een klapt op.