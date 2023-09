Geen grote wijzigingen, toch vervallen er haltes: wat verandert er bij het GVB?

Vanaf 8 december vervalt een aantal bus- en tramhaltes van het GVB door het inkorten of verleggen van routes. Het vervoerbedrijf wist grote wijzigingen die eerder dit jaar in het conceptvervoersplan stonden te voorkomen, toch veranderen er een paar dingen. Zo rijdt tram 24 niet meer tot Centraal Station en tram 14 niet meer naar het Flevopark. Ook buslijnen 41, 65 en 43 veranderen. Metro 52 gaat juist iets vaker rijden. We hebben de wijzigingen op een rijtje gezet.

Lijn 24 rijdt straks niet meer tot aan het Centraal Station, maar stopt op een nieuw eindpunt op het Frederiksplein. Volgens het GVB kun je met de Noord-Zuidlijn nog steeds op alle plekken komen waar de tramlijn nu wegvalt, behalve op het Muntplein. Je moet dus in dat gebied iets langer lopen naar het ov-punt op het Rembrandtplein of het Rokin.

De aanpassingen moeten worden gedaan omdat er te weinig personeel is, meldde het bedrijf gisteren . De plannen staan in het zogeheten vervoersplan 2024, dat loopt van 8 december tot aan de zomerdienstregeling op 21 juli 2024. In een eerdere conceptversie, die stamt uit een periode dat het GVB ook nog eens kampte met financiële problemen door de rustige coronatijd, zouden lijnen vervallen of flink worden ingekort. Hier is dit jaar door meerdere partijen tegen geprotesteerd.

Wil je met tram 14 naar de binnenstad vanaf de Pontanusstraat of Zeeburgerdijk, dan ben je een paar minuten langer onderweg vanwege de omweg via Muiderpoort. Andersom verandert er niets aan de reistijd.

Tussen 8 januari en 25 februari 2024 rijdt tram 14 vanwege werkzaamheden in de Borneostraat trouwens niet die nieuwe lus, maar direct vanaf Alexanderplein via de Linnaeusstraat en de Wijtenbachstraat naar Muiderpoort.

Bus 41, 43 en 65

Scholieren die rondom het Muiderpoortstation op school zitten en uit Zuidoost komen met bus 41, moeten straks voor het laatste stukje overstappen op bus 37 of 65. Lijn 41 gaat namelijk stoppen bij het Amstelstation in plaats van bij Muiderpoort. Er rijden andere lijnen parallel aan deze bus en dat is dan precies een plek waar dus bezuinigd kan worden, aldus het GVB.

De 88 reizigers die dagelijks gebruik maken van bus 43 in de Kattenburgerstraat, zouden straks eigenlijk 250 of 500 meter verder moeten lopen om respectievelijk bus 22 op halte Kattenburgerplein of bus 26 op halte Kattenburgerstraat te pakken. Bus 43 gaat namelijk een kortere route rijden, niet via de Prins Hendrikkade, maar via de Piet Heinkade. Maar ze hebben tot de zomer mazzel: bus 22 rijdt straks namelijk vanwege werkzaamheden op de Prins Hendrikkade wel nog langs 'hun' halte Kattenburgerstraat.

Dan tot slot bus 65: die gaat niet meer rijden tussen Amstelstation en Station Zuid. Reizigers kunnen straks tram 12 of bus 62 nemen als ze naar Amstel moeten. De andere kant uit, naar Station Zuid, kunnen ze metro 52, tram 4 of tram 5 pakken. Wie opstapt bij Scheldeplein, Scheldestraat en Apollolaan - dat zijn per werkdag 425 mensen - moet daardoor wel iets verder lopen naar een vervangende halte.

Metro 52 rijdt vaker

Omdat de bussen vanuit Zaanstreek-Waterland vanaf 10 december 2023 tot na de zomer 2024 door werkzaamheden op de Prins Hendrikkade niet meer door de IJtunnel naar CS kunnen rijden, zetten zij hun passagiers af in Amsterdam-Noord. Veel meer mensen moeten daarom de Noord-Zuidlijn pakken om naar het centrum te komen. Daarom gaat metro 52 tien in plaats van acht keer per uur rijden. Het GVB probeert zelfs naar twaalf ritten per uur te gaan, maar de vraag is nog of de energievoorziening dat aankan.

Het zijn deze werkzaamheden op de Prins Hendrikkade die bus 22 dus ook nog tijdelijk om laten rijden via de Kattenburgerstraat.

30 km/uur

Het bedrijf noemt ook de invoering van 30 km per uur in de stad per 8 december als reden dat er vooral bij de bus extra besparingen nodig zijn. Bussen komen nu langzamer vooruit en daarom moet het bedrijf naar eigen zeggen meer personeel en materieel inzetten om 'de frequenties te handhaven'.