Omwonenden rechtop in bed door explosie op Steigereiland: "Je voelt het in je hele lichaam"

Buurtbewoners worden net voor 7.00 uur wakker door een harde klap. In de Galjootstraat is een explosief afgegaan: het slaat een gat in de voordeur en de straat is bezaaid met glasscherven. Politie, ambulance en een explosievenverkenner komen snel ter plaatse.

Een uur later staan omwonenden buiten, met de pyjama nog aan, om te kijken wat er aan de hand is. De meeste buren hebben niets gezien, maar de spanning van de explosie voelen ze wel: "De schrik zit er helemaal in. Je voelt het ook in je hele lichaam", zegt een buurvrouw. Een andere vrouw vertelt dat haar hond, Lucky, ook erg geschrokken is.