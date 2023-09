Gat in voordeur door explosie Steigereiland: "De hele grond trilde"

Bewoners van het Steigereiland op IJburg werden vanochtend opgeschrikt door een explosie. In een voordeur op de Galjootstraat is een groot gat geblazen, zo is op foto's te zien.

De explosie vond even voor 7.00 uur plaats. Ook een ruit van de woning is er volledig uitgeblazen. Glasscherven liggen op straat. Naast een explosievenverkenner van de politie werden ook de brandweer en een ambulance opgeroepen.

Een buurtbewoner laat aan AT5 weten dat het om een enorme knal ging. "De hele grond trilde en overal hoorde je alarmen afgaan, van scooters en auto's. Volgens mij is er ook een ruit uitgeknald, en geen kleintje." De schade is zo groot, dat experts moeten bekijken of er geen instortingsgevaar dreigt en of de woning wel bewoonbaar is.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat er na de explosie een verdachte op een scooter is gezien. Het ging om een oud model scooter van het merk Vespa. Via Burgernet is het signalement van de man verspreid. Het gaat om een man met een 'gezet-gespierd postuur', die een zwarte jas met capuchon, zwarte broek en een rugtas van het merk North Face droeg.

De Forensische Opsporing van de politie is op dit moment bezig met een sporenonderzoek. De politie vraagt getuigen zich te melden en is ook op zoek naar camerabeelden.