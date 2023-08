Weer explosie in de stad: explosief gaat af voor balkondeur in Slotervaart

Voor een schuifdeur van een balkon aan de Jacob Geelstraat in Nieuw-West is vannacht een explosief afgegaan. De bewoners van de woning waren op het moment thuis, maar raakten niet gewond. De deur raakte door de knal beschadigd.

Het explosief ging rond 04.30 uur af, volgens een woordvoerder van de politie was het in ieder geval 'een harde knal'. Van een mogelijke dader was geen spoor te bekennen. De Teamleider Explosieven Verkenning (TEV) werd onder andere opgeroepen om onderzoek te doen.

De politie is op zoek naar getuigen die vannacht iets hebben gezien of gehoord óf die meer weten over de explosie. Ook aan omwonenden met een videodeurbel of dashcam wordt gevraagd om de beelden te delen met de recherche.

Strijd tegen explosiegolf

Het was de afgelopen dagen meerdere keren raak in de stad. Gisternacht werden bewoners van de wijk Ganzenhoef opgeschrikt door twee explosies voor de deuren van woningen met hetzelfde huisnummer en in de nacht van zaterdag op zondag was er brand voor de deur van een woning in Oost waarbij ook harde knallen waren gehoord.

Het aantal explosies in de stad heeft nu al het aantal van vorig jaar, dat waren er toen 99, overtroffen. De politie gaf halverwege juli al aan dat zij verwachten dat het aantal tegen het einde van het jaar verdubbeld is. Mede door het torenhoge aantal heeft de politie het Rijk om tweehonderd extra politiemensen gevraagd om de explosiegolf te bestrijden.