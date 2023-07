Dit jaar al 91 explosies in de stad, politie voorziet verdubbeling

Het aantal incidenten met explosies is in 2023 bijna net zo hoog als in heel 2022. De politie verwacht dat het aantal tegen het einde van het jaar zal zijn verdubbbeld. Afgelopen nacht was het ook weer raak toen er bij een galerijflat in Noord twee explosies kort na elkaar plaatsvonden en er brand uitbrak.

Uit nieuwe cijfers van het Landelijk Forensisch Coördinatie Team van de politie blijkt dat het aantal explosies in de stad bijna gelijk is aan de eindstand van vorig jaar. Waar er vorig jaar 127 explosies waren, zijn er tot 4 juli 2023 al 91 incidenten geweest. Amsterdam volgt hiermee Rotterdam op de voet, waar dit jaar 96 explosies zijn geweest.

Samen met de ontploffingen van de afgelopen weken, zoals de plofkraak op een computerwinkel in De Pijp en de explosie in een flatgebouw in Nieuw-West, ligt dit aantal vandaag al een stuk hoger. Op landelijk niveau ziet de politie ook een fikse toename: de teller voor dit jaar staat nu al op 303 en eindigde vorig jaar op 325 explosies. Het grootste deel van de explosies gebeurde bij woningen en bedrijven.

Zelfgemaakte explosieven

Volgens Wim Hoek, portefeuillehouder excessief geweld bij de politie, is er de afgelopen jaren sprake van een verschuiving van schietincidenten naar explosieven. Ook worden er steeds zwaardere en zelfgemaakte explosieven gebruikt, zoals het zogeheten flitspoeder dat een enorme explosieve kracht heeft. "Dit poeder wordt bijvoorbeeld gebruikt in zogenoemde Cobra’s, die relatief eenvoudig verkrijgbaar zijn en in Europa zelfs legaal geproduceerd worden", aldus de politie.

Steeds vaker zijn het jonge verdachten die worden aangehouden voor de explosies. Zo werd afgelopen dinsdag een 18-jarige Rotterdammer aangehouden voor een explosiereeks in Noord en bleken twee minderjarigen uit Diemen verantwoordelijk voor de flinke ontploffing in het flatgebouw in Nieuw-West.

"Dit soort jonge uitvoerders krijgen de opdracht vaak via een tussenpersoon of via social media zoals Snapchat of Telegram. Zij weten vaak niet waarom en op wie zij de aanslag moeten plegen. Zij krijgen summiere informatie. Daardoor is het lastig om bij de opdrachtgevers te komen", aldus Hoek. Maar de pakkans is volgens Hoek uiteindelijk groot: "De vraag is niet ‘of’ maar wanneer we je aanhouden."