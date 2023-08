'Amsterdamse politie: 200 extra specialisten nodig in strijd tegen explosies en andere misdrijven'

De Amsterdamse politie heeft het Rijk om tweehonderd extra politiemensen gevraagd in de strijd tegen explosies, schietpartijen, plofkraken en andere drugsgerelateerde misdrijven. Volgens de politie is er nu een gebrek aan onder anderen specialisten op het gebied van forensische opsporing en cybercrime.

Dat meldt Het Parool op basis van een brief die de krant heeft ingezien van politiechef Frank Paauw aan Den Haag. In de brief staat dat de politie de nieuwe krachten specifiek wil inzetten op de thema's geld, geweld, kwetsbare wijken en jongeren. De kosten om de wens van Paauw in te willigen zijn zo'n 27 miljoen euro. Naast specialisten gaat het om politiemensen die contacten met partijen in binnen- en buitenland kunnen verbeteren en versterken.

In de brief noemt Paauw drugsgerelateerde criminaliteit en de daaraan verbonden ondermijning als grootste veiligheidsdreiging voor de stad. Zo benoemt hij onder meer de vele explosies van de afgelopen tijd. Het is volgens Paauw een wonder dat het tot nu toe bij grote materiële schade is gebleven.

Infiltranten en afluistersystemen

Volgens Het Parool is het verzoek van de politie om extra mensen vorig voorjaar al toegelicht aan (inmiddels demissionair) minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yesilgöz. Ook de gemeenteraad zou achter gesloten deuren al zijn ingelicht.

Het gaat onder meer om versterking van het cryptoanalyseteam, dat onderschepte data analyseert. Verder heeft de politie volgens Paauw behoefte aan meer digitale onderzoekers en infiltranten, informatiespecialisten en materiaal zoals afluistersystemen, nachtcamera's, slimme verkeerscamera's, een droneteam en versterkingen voor de forensische opsporing.

De lobby vanuit Amsterdam zou volgens Het Parool vooralsnog geen effect gehad. Yesilgöz zou de claim op formele gronden hebben afgewezen.