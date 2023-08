Gevels compleet weggeblazen bij explosie in Zuidoost: bewoner gewond

Bij een explosie in de straat Kelbergen in Zuidoost is vannacht de bewoner gewond geraakt. Na de explosie ontstond er brand in de woning. De voor- en achtergevel van het huis zijn compleet weggeblazen. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis overgebracht met onbekend letsel. De politie liet vanmorgen weten dat er 'geen sprake van opzet is geweest'.