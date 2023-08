Explosie bij juwelier Herenstraat, weg bezaaid met glas

Bij een juwelier aan de Herenstraat in het centrum, een zijstraat van de Herengracht, heeft vannacht een explosie plaatsgevonden. De schade is groot.

Rond 3.20 uur werden de brandweer en politie gealarmeerd. Meerdere ramen zijn gesprongen en de straat lag na de explosie bezaaid met glas.

Er werd later ook een ambulance opgeroepen. Een agent van het Team Explosieven Veiligheid (TEV) heeft gekeken of de situatie veilig was. Ook de Explosieven Opruimingsdienst van defensie (EOD) werd opgeroepen.

Een buurtbewoner raakte lichtgewond aan zijn voet doordat hij op de glasscherven stond. De politie heeft de straat afgezet en was volgens een andere buurtbewoner rond 6.30 uur nog steeds bezig met het onderzoek.

Verschillende buurtbewoners spreken van een plofkraak, maar dat kan een politiewoordvoerder nog niet bevestigen. "Wat de insteek was van de mogelijke verdachten, dat moeten we hen vragen als we ze aanhouden."

De schade bij daglicht: