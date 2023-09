Boomsma (CDA) voert gesprekken met partij Omtzigt, maar heeft nog geen besluit genomen

Diederik Boomsma, fractievoorzitter van CDA Amsterdam, voert gesprekken met de nieuwe partij Nieuw Sociaal Contract (NSC) van Pieter Omtzigt. "Het eerlijke antwoord is: ik weet het nog niet. Ik ben in gesprek. Er is nog geen besluit genomen." De naam van Boomsma zingt al langer rond bij NSC.

De afgelopen weken was Boomsma slecht bereikbaar voor journalisten die hem vragen stelden over een mogelijke overstap. "Ik was iets minder goed bereikbaar dan gebruikelijk, maar ik was ook in Indonesië. Ik heb een heerlijke vakantie gehad en veel dingen gezien", zegt de fractievoorzitter daar nu over.

Hij vervolgt: "De vraag die ik wist dat zou komen. Die is ook logisch. Ik heb afgelopen jaren goed samengewerkt met Pieter. Ons programma heet ook nieuw sociaal contract. Wij proberen die visie hier gestalte te geven. Ik kom in de verleiding, maar het eerlijke antwoord is: ik weet het nog niet wat ik ga doen."

Verder stapt zeer waarschijnlijk ook VVD-fractievoorzitter Claire Martens over. Haar plek op de landelijke lijst wordt morgen bekend. Ook staat Annabel Nanninga, Ja21-fractievoorzitter in Amsterdam, op plek twee in Den Haag. En dan wordt fractievoorzitter van Volt Juliet Broersen ook nog mogelijk lijstrekker bij de Europese verkiezingen volgend jaar.

Broersen

Over de kritiek op haar vroege overstap zegt Broersen nu: "Ik kan mij daar zeker iets bij voorstellen, daarom is het goed dat we het gesprek daarover nu hebben. Wij zijn een kleine partij en hebben weinig mensen die politieke ervaring kunnen meenemen."

Maar er vertrekken niet alleen raadsleden. Jazie Veldhuyzen neemt na een jaar afwezigheid weer zijn zetel in. Hij heeft zich samen met raadslid Ahmadi afgesplitst van Bij1. "We hebben er zin in. Wij willen weer de linkse waakhond van Amsterdam zijn."

De raad kan direct de dossiers in want de politieke agenda vult zich alweer. Zo komt woningbouwwethouder Van Dantzig (D66) snel met beleid voor volgend jaar. "Dit jaar wordt voor woningzoekenden ongelofelijk zuur. U weet ook van mij; al moet ik ze er 1-voor-1 handmatig doorheen trekken. Als het bijdraagt aan dat Amsterdam Amsterdam blijft, ze betaalbaar zijn en goed voor de stad. Dan ga ik dag en nacht door roeien en ruiten heen."

Bekijk hier het hele interview met Diederik Boomsma: