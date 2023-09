Bakstenen vallen uit gevel woongebouw Kramatweg, straat uit voorzorg afgezet

Een deel van de Kramatweg in de Indische Buurt is vanavond door de brandweer afgezet nadat er bakstenen uit de gevel vielen. Bewoners van het gebouw hoeven vooralsnog niet hun huis uit.

Een woordvoerder van de brandweer laat weten dat er daarnaast ook scheuren in het pand, dat in 1926 werd opgeleverd, zijn gevonden. De zaak is inmiddels door de brandweer overgedragen aan Bouw- en Woontoezicht.

In de straat zijn bouwnetten geplaatst zodat bakstenen die eventueel nog uit de muur vallen, opgevangen worden. "Het is goed te zien dat meerdere stenen in de gevel nog los zitten. De kans bestaat dat die ook nog naar beneden vallen", aldus de woordvoerder.