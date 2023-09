Tientallen visfanaten in actie tegen mogelijk visverbod: "Wij doen echt alles voor hun welzijn"

"Vissen is net als een seksuele geaardheid, een ander gaat niet over wat ik leuk vind", aldus visgids Juul Steyn vanmorgen tijdens de commissie Duurzaamheid. Hij is, samen met tientallen andere sportvissers naar de Stopera in Amsterdam gekomen om zijn boosheid over een mogelijk visverbod te uiten. De Partij voor de Dieren wil zo'n verbod in de Amsterdamse wateren.

AT5

De Partij voor de Dieren pleit voor het visverbod om dierenleed tegen te gaan. Op dit moment is vissen toegestaan vanuit de gemeente, en moet daar tegenover de Amsterdamse hengelsportvereniging zorg dragen voor het water. Haken Volgens de Partij is het feit dat er haken in de vissenbek komen te zitten reden genoeg om het vissen te verbieden. "Maar als er één de dupe is als de hengelsport stopt, is het de vis wel", beweert een visser. Als je de vissers moet geloven, zorgen zij er juist voor dat de vis goed kan blijven leven in het Amsterdamse water. Steyn: "Als we stropers of illegale netten zien dan bellen we de politie zodat overbevissing wordt tegengegaan. En als we zwerfafval langs de kant zien ruimen we dat op."

Quote "Als een vis kan kiezen tussen even aan de hengel of verdwijnen in kattenvoer, denk ik dat we een Noord-Koreaanse uitslag krijgen" Hans Sibbel - inspreker

Naast het onderhoud, is vissen ook iets heel sociaals, zeggen de vissers. Een 'visjuf', die jonge kinderen les geeft in vissen, vertelt: "Ik leer ze hoe je ze onthaakt, hoe je altijd met natte handen de vis moet vasthouden. Je leert zo kinderen met respect om te gaan met de natuur en dat heeft de jeugd nodig in een tijd met zo veel schermpjes." Een man die in een visserszaak werkt is het daarmee eens. Hij praat vaak met ouders die dit als iets therapeutisch zien voor hun kind. Dat geldt vooral wanneer het bijvoorbeeld ADHD heeft of moeite heeft met zijn of haar hoofd even helemaal leegmaken: "En dat is zo iets moois, dat mag je gewoon niet van ons wegnemen." Onderhoud Als het aan Judith Krom van de Partij voor de Dieren ligt neemt de gemeente het heft weer in eigen handen als het gaat om het onderhouden van en toezicht op het water en het waterleven: "Hoe zou je reageren als een hond aan een haak zou worden getild op straat?", vraagt ze de andere commissieleden. Wethouder Zita Pels vindt dat de prioriteit nu ligt bij ander dierenleed oplossen: "Bijvoorbeeld het dumpen van dieren, dat is volgens de politie een heel groot probleem." Daarbij zou het heel veel extra medewerkers en daarmee geld kosten om dit onderhoud te realiseren. Om die reden is het op dit moment, denkt Pels, niet haalbaar om zo'n voorstel aan te nemen. "Maar dat er zó veel mensen hier bij elkaar zijn gekomen, laat aan de raad zien hoe belangrijk Amsterdammers dit vinden."