Stad nl Partij voor de Dieren wil visverbod: "Dan raken 15.000 Amsterdammers hun mooiste hobby kwijt"

Door de pachtovereenkomst die de gemeente heeft met de Amsterdamse Hengelsport Vereniging te beëindigen kun je vissen verbieden. Met dat idee gaat de Partij voor de Dieren binnenkort naar de gemeente toe. "Dat zou desastreus zijn", vertelt sportvisser en schrijver Juul Steyn die logischerwijs heel erg tegen dat plan is. "Dan raken 15.000 Amsterdammers hun mooiste hobby kwijt."' Door de pachtovereenkomst mag er gevist worden in de Amsterdamse wateren, maar hebben vissers ook zorgplicht voor het waterleven.

Met een hengel in zijn hand, staat Steyn geduldig op een steiger langs het water bij de Stopera. Hij wacht uiteraard totdat hij beet heeft, maar dat zou nog wel eens eventjes kunnen duren. "Vissen houden niet zou van de middag", lacht hij.

Tien jaar geleden verhuisde Steyn naar Amsterdam voor de hengelsport. "Amsterdam staat bekend als een echte sportvisstad". Hier vind je baarzen, snoeken en andere mooie vissen. "Voor mij is het de beleving van de natuur en het doorgronden van die onderwaterwereld", legt Steyn uit. Maar de vraag is hoelang hij nog in Amsterdam mag blijven vissen.

De pachtovereenkomst die de gemeente heeft afgesloten met de Amsterdamse Hengelsport Vereniging loopt eind dit jaar af. De Partij voor de Dieren wil niet dat deze wordt verlengd. "De algemene consensus onder wetenschappers is dat vissen pijn ervaren en stress kunnen voelen. Dan vinden we het onethisch om vissen nog langer met een haak in hun bek uit het water te trekken", legt Judith Krom van Partij voor de Dieren uit. "Als je dit bij een hond zou doen, zou iedereen meteen boos worden".

Volgens Steyn ligt het gebruik van een haak een stuk genuanceerder. "Van al het kwade dat je onder water kunt tegenkomen is dat echt het minst erge. Ook maakt het hem kwaad dat de partij de zorgplicht en het beheer van het waterleven wil overdragen aan de gemeente. "Wij vissers, zijn de eerste die de vissen helpen als ze in nood zijn. Zo verplaatsen we ze naar zuurstofrijker water als dat nodig", legt Steyn uit. Donderdag 7 september dient de Partij voor de Dieren een Initiatiefvoorstel in om de afspraken met Amsterdamse Hengelsport Vereniging te verbreken. Dat 15.000 Amsterdamse vissers hun hobby kunnen kwijtraken vindt Steyn verschrikkelijk. Daarom roept hij alle sportvissers op om die donderdag naar de Stopera te komen.