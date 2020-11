Vissen gevangen, water weg: bouw fietsenstalling CS is belangrijke stap verder

Alle vissen zijn gevangen en even verderop weer uitgezet. Vorige week was al het water uit de bouwput bij het Centraal Station volledig weggepompt. Op de plek komt een enorme fietsenstalling.

Het wegpompen van al het water was een mijlpaal in het grote project voor het station dat nu twee jaar bezig is. De fietsenstalling onder water moet ruimte bieden aan 7000 fietsen. Het project moet over anderhalf jaar af zijn. 'Dan kan je met de fiets naar beneden, dan heb je twee roltrappen en dan kan je je fiets onder het water parkeren. Door een tunnel kan je naar de metroverdeelhal.

Opbouwen

Het meest ingewikkelde is nu achter de rug: het water is dus weg. Nu moet er worden begonnen met opbouwen. 'Begin volgend jaar komt er een grote kraan te staan. Dat zal wel een speciaal gezicht worden, zo midden in de stad.' In 2022 komt het water weer terug, zoals het ooit voor het Centraal Station bedoeld was.

De stalling wordt gebouwd in een gebied waar het onder de grond al erg druk is. Er is een parkeergarage, het metrostation en de bijbehorende metrotunnels. En ook met de mogelijke uitbreiding van de metrolijnen wordt in de constructie van de fietsenstalling al rekening gehouden.

Medio 2022 kan je de fiets parkeren in de stalling. Maar of we dan helemaal klaar zijn? De Rijcke denkt van niet. 'Ik denk dat we altijd wel bezig zijn.'