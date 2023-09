Honkballers Pirates na jaar afwezigheid terug in finale om Nederlands kampioenschap

Amsterdam Pirates is weer terug in de Holland Series, een serie vijf wedstrijden waarbij het team dat drie keer weet te winnen zich Nederlands kampioen mag noemen. De ploeg speelde in de halve finale ook zo'n serie tegen HCAW. Na de eerste vier wedstrijden hadden beide ploegen twee keer gewonnen. Vandaag, in de alles beslissende vijfde wedstrijd, pakte Pirates de derde overwinning (7-3).

In wedstrijden is de eindstand daarmee 3-2. HCAW, dat eerder deze zomer nog Europees kampioen werd, wist de eerste wedstrijd te winnen, maar werd in de twee wedstrijden die volgden telkens afgetroefd. Pirates kon daardoor gisteren al een finaleplaats afdwingen, maar in de vierde wedstrijd trok HCAW weer aan het langste eind.

Daarom moest de ploeg vandaag weer aan de bak voor wedstrijd nummer vijf, die wél werd gewonnen: 3-7.

Daarmee is Pirates terug op het podium waar de club jarenlang kind aan huis was. Tussen 2016 en 2021 haalde de ploeg telkens de finale. Vorig jaar werd die finale niet gehaald, toen HCAW Pirates in de halve finale uitschakelde.

Comeback

Pirates had toen net een paar succesvolle seizoenen achter de rug, tussen 2019 en 2021 werd de club twee keer kampioen. In de Holland Series van 2020 had Pirates een 2-0 voorsprong op Neptunus, maar die finalereeks kon vanwege corona niet uitgespeeld worden.

Dat Pirates dit jaar al een comeback zou maken, mag best een verrassing genoemd worden. De club zag vorig jaar naast de trainer en een aantal spelers ook de hoofdsponsor vertrekken. Mervin Gario, sinds een jaar de hoofdtrainer, werd dan ook beloofd dat hij niet gelijk hoefde te presteren, maar de tijd kreeg om aan een nieuw team te bouwen.

Maar met dat nieuwe team presteerde Gario al snel beter dan verwacht. Pirates eindigde derde in de reguliere competitie. Een plaats die recht gaf op een plek in de halve finale.

Neptunus

Nu ook die halve finale is overleefd, wacht Neptunus in de finalereeks. De Rotterdammers zijn een geduchte tegenstander, sinds 2009 waren ze er maar één keer niet bij in de Holland Series: dat gebeurde voor het laatst in 2011.

Neptunus is met 16 titels ook recordkampioen van Nederland, maar die teller blijft al wel een paar jaar steken: in 2018 werd de Holland Series voor het laatst gewonnen.

Pirates en Neptunus spelen pas op 7 oktober de eerste wedstrijd tegen elkaar. Dat heeft onder meer te maken met het Rotterdam Baseball Weekend, dat volgende week wordt georganiseerd, en het EK Honkbal in Tsjechië, dat op 24 september begint en ongeveer een week duurt.