Ingezamelde spullen uit Oost komend weekend met konvooi vrachtwagens naar Marokko

Op verschillende plekken in de stad worden nog altijd hulpgoederen verzameld die worden gedoneerd voor de slachtoffers van de aardbeving in Marokko. Ook in Oost, bij de Assadaaka Community staan nog tassen vol kleding en andere broodnodige spullen klaar om gesorteerd te worden. Aankomende zaterdag zal een eerste lading goederen richting het getroffen gebied worden gebracht.

Zo'n tien vrijwilligers zijn de afgelopen drie dagen constant in de weer om donaties op te halen, te sorteren en klaar te zetten voor transport. "Voor de vrouwen, voor de kinderen, voor de badkamer, dekens et cetera", wijst vrijwilliger Abdelkader El Mesri aan. "We moeten alles apart sorteren en daarna inpakken. Vervolgens een sticker geven, want is het voor kinderen, volwassen, vrouwen of voor ouderen. Daarna gaat het naar een opslagplaats en wordt het verzameld en dan getransporteerd naar Marokko."

Vrachtwagens

En dat transport, dat is met dit soort spontaan opgezette acties vaak een uitdaging. Maar het is gelukt om vervoer voor de ingezamelde goederen te regelen. "We hebben veel gebeld en we hebben, heel aardig, wat gevonden", aldus Ahmed El Mesri, van Stichting Assadaaka Community. "Vrachtwagens die uit Marokko groenten en fruit naar Nederland brengen, die willen wel op vrijwillige basis deze donaties naar Marokko wegbrengen. Dus zaterdag gaat er een konvooi van zeven vrachtwagens richting Marokko."