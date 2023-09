Vaccinatiegraad onder Amsterdammers daalt verder, risico op uitbraken neemt toe

De vaccinatiegraad onder Amsterdammers is opnieuw gedaald. Waar in 2015 nog ruim 91 procent van de zuigelingen tegen bijvoorbeeld difterie, kinkhoest, tetanus en polio werd gevaccineerd, was dat vorig jaar 83 procent. Dit baart wethouder Alexander Scholtes zorgen.

De vaccinatiegraad tegen Hepatitis B daalde van 91,4 procent in 2015 naar 83,8 procent en de BMR basisimmuun-vaccinatie (bof, mazelen en rode hond) liep bij zuigelingen van 94,2 in 2015 terug naar 82,4 procent vorig jaar.

In sommige stadsdelen ligt de vaccinatiegraad nog lager. Zo is in Nieuw-West slechts 71 procent van de zuigelingen (kinderen tot 2 jaar) gevaccineerd tegen BMR. In het centrum en Zuid is dat gemiddeld 88 procent.

Wethouder Alexander Scholtes (Zorg) is bezorgd over de dalende trend, zegt hij in een raadsinformatiebrief. De vaccinatiegraden komen namelijk onder de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), waardoor een groter risico bestaat op uitbraken van ziektes die binnen het Rijksvaccinatieprogramma vallen.

Sleutelfiguren uit de wijk

Om het tij te keren werd eerder al gestart met een programma om de vaccinatiegraad te verhogen. Die aanpak wordt nu geïntensiveerd, valt te lezen in de raadsinformatiebrief. Zo wordt het halen van een vaccinatie zo makkelijk mogelijk gemaakt. De Jeugdgezondheidszorg (JGZ), verantwoordelijk voor het vaccinatieprogramma, probeert sleutelfiguren van bepaalde gemeenschappen te betrekken bij het vaccineren.

Daarnaast kunnen ouders met vragen over het vaccinatieprogramma makkelijker terecht bij de JGZ en is dit jaar een proef gestart waar ouders hun kinderen kunnen laten vaccineren op locaties van de Ouder- en Kindteams.

Ook worden bijvoorbeeld verloskundigen, jongerenorganisaties, huisartsen en vrijwilligersorganisaties ingezet om informatie over de vaccinaties te verspreiden.

Minder vertrouwen

De reden dat minder mensen worden gevaccineerd is volgens de wethouder een afname in vertrouwen in de overheid. Die afname is in coronatijd ontstaan, merkt ook de de GGD.

Naast de intensievere aanpak dringt Scholtes er ook bij de overheid op aan meer actie te ondernemen de vaccinatiegraad omhoog te krijgen. Iedereen die goede ideeën heeft hoe het vertrouwen in vaccinaties verhoogd kan worden, nodigt hij uit met de GGD mee te denken.