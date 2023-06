Gemeente bereidt maatregelen voor om vaccinatiegraad op te krikken

Uit het rapport blijkt dat de geregistreerde vaccinatiegraad landelijk ongeveer 2 tot 5 procent lager is dan vorig jaar. Voor de ziekte mazelen kwam de vaccinatiegraad voor baby’s voor het eerst in jaren net onder de 90 procent uit. Een vaccinatiegraad boven de 95 procent is belangrijk om alle inwoners van Nederland tegen deze ziekte te beschermen.

Wethouder Scholtes: "Ik maak mij zorgen over deze ontwikkeling. Een hoge vaccinatiegraad is immers belangrijk om mensen tegen ernstige ziekten te kunnen blijven beschermen en om uitbraken van deze ziekten te voorkomen."

Met het RVP worden kinderen ingeënt worden tegen infectieziekten als kinkhoest, roodvonk en mazelen. Het RIVM maakt zich eveneens zorgen over de cijfers. Volgens het onderzoeksinstituut is een mogelijke oorzaak van de dalende vaccinatiegraad dat jonge ouders minder positief over vaccinaties zijn gaan denken. Dat bleek uit een peiling uit 2022 in vergelijking met een peiling uit 2013.