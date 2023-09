Wethouder Scholtes: "Polio niet iets van vroeger, uitbraak reëel als vaccinatiegraad blijft dalen"

Volgens wethouder Alexander Scholtes (Zorg) is een uitbraak van bijvoorbeeld polio reëel als de vaccinatiegraad in onze stad verder blijft dalen. Vanochtend werd bekend dat het percentage zuigelingen dat gevaccineerd is tegen bijvoorbeeld difterie, kinkhoest, tetanus en polio is gedaald van 91 procent in 2015 naar 83 procent vorig jaar. In Nieuw-West ligt die graad nog lager: 71 procent.

Scholtes maakte zijn zorgen vanochtend al kenbaar in een brief aan de gemeenteraad. Tegen AT5 zegt hij: "Het schrikbeeld is dat de vaccinatiegraad verder gaat dalen. Mensen denken dat polio of mazelen iets van vroeger is, maar als het zo doorgaat is het reëel dat er een uitbraak komt van besmettelijke ziekten als deze."

Vaccinatiewantrouwen

Scholtes merkt op dat het voor ouders minder gebruikelijk is om hun kinderen te vaccineren. "Dat merken we bij de GGD. Ouders hebben steeds meer vragen over bijwerkingen, wat zit er nu in dat vaccin? Er is dus een beetje vaccinatiewantrouwen."