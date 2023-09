Dam tot Damloop neemt maatregelen vanwege warmte, onder andere looptijd niet zichtbaar

Deelnemers van de Dam tot Damloop kunnen het zondag flink warm krijgen tijdens hun tocht. Op het heetst van de dag kan het 24 of 25 graden worden en door de hoge luchtvochtigheid kan het bovendien benauwd aanvoelen. De organisatie heeft daarom extra maatregelen getroffen en waarschuwt voor de gezondheidsrisico's. Deelnemers met hart- en vaatziekten, longaandoeningen of een BMI boven de 25 wordt afgeraden om van start te gaan.

Wie in de ochtend vertrekt, omzeilt de hoogste temperaturen. Late starters moeten er rekening mee houden dat ze finishen op het warmste moment van de dag.

Extra maatregelen

Le Champion, de organisatie van de Dam tot Damloop, zet een extra waterpunt in en schakelt de tijdwaarneming uit bij de recreanten, om te ontmoedigen dat zij te hard gaan lopen. Dat betekent dat er geen uitslagen beschikbaar zijn voor hen, wel voor de wedstrijdatleten en wedstrijdbusiness.

Daarnaast zit er meer tijd tussen de startmomenten, waardoor de renners meer verspreid op het parcours lopen en de hulpdiensten dus ook meer ruimte hebben om medische hulp te verlenen. De warming-up voor de start vervalt ook.

Adviezen

De organisatie roept deelnemers op zich bewust te zijn van de gezondheidsrisico's in deze omstandigheden. Beheers je start en tempo, draag lichte, ademende kleding, drink voldoende (in grote slokken) en maak gebruik van de Rode Kruisposten, zijn de deviezen. Deelnemers met hart- en vaatziekten, longaandoeningen of een BMI boven de 25 wordt afgeraden om van start te gaan.