Petitie met ruim 22.000 handtekeningen tegen erotisch centrum overhandigd aan Halsema

In plaats van de komst van het erotisch centrum aan de noordkant of zuidkant van Amsterdam, ziet het verbond liever dat het stadsbestuur de problemen op de Wallen aanpakt.

"De overlastproblematiek is erg breed, van vervuiling tot criminaliteit op straat. Het gebied kan daarvoor het beste benaderd worden alsof het een groot festival is, door effectief crowdmanagement toe te passen", luidt het advies.

Halsema sprak de afgelopen maanden al met mensen die zich aansloten bij het verbond. Nadat ze de petitie in ontvangst nam, sprak ze de leden van het verbond toe. "Veel van de argumenten zijn mij bekend. We proberen een oplossing te vinden voor een ingewikkeld probleem op de Wallen. We kunnen er niet omheen dat de Wallen volledig wordt beheerst door een groep toeristen. Het zijn niet de sekswerkers die daar schuld aan hebben of verantwoordelijk voor zijn", benadrukte ze.

Het college komt in oktober met een voorstel over de definitieve plek. Daarna moet de raad er nog over besluiten. Toch zegt Halsema dat de komst van het centrum nog geen uitgemaakte zaak is. "Het kan twee kanten opvallen. Of er wordt een plek geselecteerd of niet."

De protestactie van het monsterverbond begon eind juni. Er zijn duizenden posters opgeplakt met teksten als 'Laat de rosse buurt niet verknallen'.