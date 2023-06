Monsterverbond tegen komst erotisch centrum: "Een campagne vanuit de hele stad"

Onder meer meerdere ondernemersverenigingen uit de binnenstad, NH Hotels, de Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam, voetbalclub AFC, het ROC, de RAI, vastgoedontwikkelaar G&S& en verschillende groepen uit Noord en Zuid - die zich al eerder fel uitgesproken hebben tegen de komst van het centrum - doen mee aan het verbond.

Wallen is geen 'no go area'

"Een erotisch centrum is onwenselijk, ongeacht de locatie", zo staat er in het manifest dat door partijen is opgesteld. "Het is een ontactische oplossing voor een veelal onbegrepen probleem. Het zijn namelijk niet de sekswerkers, de bedrijven of de bewoners van de Wallen die de afgelopen jaren snel zijn veranderd, maar het is het gebied en de bezoekers die een enorme transitie hebben ondergaan."

Volgens de partijen is de Wallen in de afgelopen jaren veranderd van een 'no go area' naar een aantrekkelijk gebied, mede door de inspanningen van de gemeente. Dat toeristen dan ook graag het gebied bezoeken vinden zij niet gek. "Het gebied heeft een enorme historische en culturele waarde." Dat de toename aan toeristen tot overlast en klachten vanuit bewoners hebben geleid snappen ze wel. Alleen stellen de partijen dat 'die klachten niet moeten verbonden worden aan de erotische activiteiten'. "Het is belangrijk om de drukte in het gebied los te zien van de raamprostitutie."