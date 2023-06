Halsema zet erotisch centrum door, wel minder horeca om aantal bezoekers te verminderen

Burgemeester Halsema zet haar plan voor een erotisch centrum in de stad door. Wel wordt het aantal horecaplekken verminderd in het toekomstige erotisch centrum, om zo minder bezoekers te trekken. Afgelopen maart uitten bewoners en ondernemers in Zuid en Noord grote zorgen over de mogelijke komst. Halsema wil inzetten op een 'erotisch én cultureel centrum', zo schrijft ze in een brief aan de gemeenteraad over alle zorgen en opmerkingen.

Begin maart waren er in zowel Zuid als Noord bewonersavonden, waar Halsema stevig en soms fel werd bevraagd. Bewoners en ondernemers maakten in grote getale hun zorgen kenbaar en bezorgde ouders en scholen lieten van zich horen. Halsema zei daarover eerder al in 'Het Gesprek met de Burgemeester' dat zij de belangen van de hele stad moet afwegen tegen het belang van de mogelijke locaties voor het erotisch centrum.

Sinds dit jaar zijn er nog drie mogelijke locaties waar het erotisch centrum kan komen: twee bij de Rai in Zuid en één in Noord, bij NDSM.

Toch voert Halsema geen grote veranderingen door, maar ze schrijft wel recht te willen doen aan de betrokkenheid van de stadsdelen. De horecafunctie in het pand zal minder aantrekkelijk worden voor toeristen. De burgemeester hoopt hiermee de bezoekersaantallen, en daarmee ook de gevreesde overlast, te verminderen. Eerder werd er nog gesproken over 1,5 miljoen bezoekers per jaar. Hoeveel dat er nu moeten worden, is niet duidelijk.

In de brief aan de raad schrijft ze hierover: "Het college is zich zeer bewust van de soms tegengestelde opvattingen, de bezwaren en de emoties die de keuze voor de drie locaties heeft losgemaakt. Dat kwam ook naar voren in de vele honderden vragen en commentaren die het college ontving. Deze concentreren zich op overlast en veiligheid, grote bezoekersaantallen, en het mogelijke effect op het karakter en de toegankelijkheid van de buurt en het gebied."

Verder moet er volgens Halsema een handhavingsplan komen zodra er een definitieve locatie is gekozen. Ook zijn er nog veel vragen over de bereikbaarheid van beide plekken. In Noord is het nog maar de vraag of er voldoende openbaar vervoer (met name pontjes) is, terwijl bij de Rai de parkeerdruk tijdens evenementen al enorm is. Voor alle drie de locaties werkt de gemeente nog aan een 'quickscan'.

Kwetsbare groepen

Over de geuite zorgen om kwetsbare groepen rond de locaties zegt Halsema nu: "Het college hecht eraan dit te plaatsen in de context van het wonen en leven in onze dichtbevolkte stad. Jonge en oude Amsterdammers fietsen door de hele stad naar werk, school, sport, familie en vrienden, gaan uit in Amsterdam, en komen dus op vele manieren in aanraking met allerlei soorten mensen en activiteiten."