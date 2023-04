Besluit erotisch centrum maand vertraagd en 'wankeler' door verzet: "Gevoel bewoners serieus nemen"

Het bestuurlijke traject van de mogelijke komst van het erotisch centrum loopt zeer waarschijnlijk een maand vertraging op. Reden: de vele vragen van bewoners en de Amsterdamse politiek moeten zorgvuldig beantwoord worden. Ook is de beslissing 'wankeler' geworden door het verzet. Dat zegt burgemeester Femke Halsema in AT5's Het Gesprek met de Burgemeester. "In Zuid werden mij alleen al 61 vragen op papier gegeven."

Volgens de burgemeester is zij voor de bewoners 'het symbool van waar ze tegen zijn'. Ze legt uit: "Dan hebben ze ook het volste recht om daar op alle mogelijke manieren wat van te vinden. Ik vond het al met al ook hele goede avonden. Ik wil er ook recht aan doen en dat betekent dat ik in de commissie heb gezegd: geef mij alsjeblieft wat extra tijd. In Zuid werden mij 61 vragen op papier gegeven; geef mij even de tijd om die ook echt goed te beantwoorden, voordat we doorgaan naar de volgende fase of definitieve conclusies."

Halsema blikt terug op vorige week, die vooral - door de bewonersavonden, het commissiedebat en de demonstratie van sekswerkers - in het teken stond van het erotisch centrum. "Na zo'n bewonersavond word je de volgende ochtend met spierpijn wakker van de inspanning die het is geweest. Als ik er dan een halve dag overheen laat gaan, dan ben ik heel blij met de bewonersavonden. Niet alle inbreng was even gepolijst, maar dat hoeft ook echt niet. Mensen maken zich zorgen."

Ze vervolgt: "Ik denk dat veel belangrijker is, dat als we uiteindelijk een beslissing nemen, ook mensen die het oneens blijven, dat die wel het gevoel hebben serieus te zijn genomen. Dan kun je uiteindelijk nog steeds van mening verschillen, maar dan wel respectvol, waarbij ook duidelijk is dat wij als bestuur een oplossing moeten zoeken voor een heel erg ingewikkeld maatschappelijk probleem."

Halsema zegt vijf weken extra nodig te hebben voor het beantwoorden van alle vragen. Ze hoopt dat de stadsdelen wachten met hun advies. "Geef ons de gelegenheid om de technische antwoorden goed uit te leggen. We lopen misschien een maandje vertraging. Op een proces wat jaren in beslag neemt, is dat niet erg", vindt de burgemeester.

Na een jarenlang traject zijn er nog drie locaties over waar het erotisch centrum mogelijk komt. Twee daarvan zijn er bij de RAI in Zuid, de ander ligt op het NDSM-terrein in Noord. In beide buurten is er onrust en verzet.

Het massale verzet in Noord en Zuid maakt de beslissing over het erotisch centrum wel wankeler, zegt Halsema. "Voor het college en de gemeenteraad is het ingewikkeld dat je het deelbelang van stadsdelen ook af te wegen hebt tegen het algemene belang van de hele stad. Er is ook een risico dat uiteindelijk daarmee een erotisch centrum terecht gaat komen op een industrieterrein, waar de sekswerkers onveilig zullen worden of in een dele van de stad waar bewoners zich niet weten te organiseren omdat zij kwetsbaar zijn."

En: "Je hebt de bezwaren heel serieus te nemen. Als de argumenten overtuigend zijn moet je opnieuw beginnen en moet je ergens anders naar kijken. Het kan ook zijn dat je uiteindelijk na het wegen van de bezwaren de beslissing toch neemt."

Overlast

Waarom Halsema niet kan vertellen in welke mate de overlast in het Wallengebied gaat afnemen zodra het erotisch centrum er is? "Het antwoord van mij zou illusiepolitiek zijn, daar doe ik niet aan. Dan zou ik met cijfers gaan strooien, die ik niet waar kan maken. We hebben gezegd dat er zo'n honderd ramen komen in een erotisch centrum en dat leidt tot een gelijke vermindering van ramen op de Wallen. Onze aanname is dat dat tot een sterke vermindering van de overlast kan leiden zonder dat er overlast komt bij het erotisch centrum, omdat dat gesloten is vanaf de buitenkant."

Halsema besluit: "Het zou niet eerlijk zijn. Ik ben niet van het maken van beloftes die ik niet kan waarmaken Ik vind dat we daar ook het eerlijk verhaal moeten vertellen. Dit is de ambitie, dit is wat we willen, waar we op hopen en waar we maatregelen voor nemen. Mocht het tegenvallen en overlast veroorzaken bij het erotisch centrum, dan scherpen we de handhaving aan. Ik kan het niet kwantificeren, dat zou natuurlijk onzin zijn."

