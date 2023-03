Halsema pareert kritiek op erotisch centrum: "Haast nooit overlast rond bordelen"

Burgemeester Halsema verwacht niet dat er veel overlast zal zijn rond het erotisch centrum. Dat zegt Halsema in AT5's Het Gesprek met de Burgemeester. "De gedachte dat sekswerk, zeker in een gebouw waar mensen alleen naar binnen gaan die er iets te zoeken hebben, voor veel overlast zal zorgen, die zorg heb ik minder." Half februari maakte Halsema drie mogelijke locaties - twee bij de Rai en één op het NDSM-terrein - voor het erotisch centrum bekend, waarna een storm van kritiek losbarstte.

Dat Amsterdammers zich roeren, begrijpt Halsema. "Ik vind dat alle inwoners van Amsterdam, en zeker die in de betrokken buurten wonen, hun zorgen moeten kunnen uiten. Er is ook een periode tot half juni waarin mensen hun zorgen kenbaar kunnen maken. Alleen ik las een ook reacties van mensen die ik heel beledigend vond voor sekswerkers. Dan voel ik mij geroepen om sekswerkers te beschermen."

Alle kritiek over de zorgen rondom mogelijke overlast en onveiligheid pareert de burgemeester: "Ik hoor dat natuurlijk heel erg in de zorgen van mensen terug. Maar als je kijkt naar andere plekken in de stad waar wij prostitutie hebben dan is er eigenlijk haast nooit overlast. Er hangt geen misdaad omheen, geen drugdealers. Het is alleen heel specifiek in het Wallengebied, omdat het daar een toeristische attractie is geworden die een specifiek soort toerist trekt. En dat trekt de criminaliteit aan."

Halsema benadrukt dat het erotisch centrum een gesloten gebouw wordt. "Het is niet zo dat je de Wallen verplaatst en er overal kamertjes en rood licht te zien zullen zijn. Het is een gebouw waar je naar binnen zal gaan en waarschijnlijk ook een entreeprijs voor gaat betalen en waar het zich vervolgens binnen, onzichtbaar voor de buurt, afspeelt."

Volgens de burgemeester romantiseert zij het erotisch centrum niet. "Het is een vak waar veel uitbuiting en mensenhandel omheen hangt. Het brengt de plicht als stad met zich mee, vind ik, dat als het plaatsvindt en er is markt voor om dat zo beschaafd mogelijk te doen met zoveel mogelijk bescherming voor sekswerkers en hun klanten."

Nadeel van de locatie in Noord is de bereikbaarheid, beaamt ook Halsema. "Het hangt er ook vanaf of de bruggen naar Noord er komen. Die twee dingen zijn niet aan elkaar gebonden, maar ik ben wel de mening toegedaan dat het goed zou zijn dat er bruggen naar Noord komen. Dat is niet verbonden aan het erotisch centrum."

Red Amsterdam Noord

Vandaag sprak Halsema met Red Amsterdam Noord. Deze groep actieve bewoners uitte in een open brief aan de burgemeester kritiek op de plannen. "We hebben 1,5 uur met elkaar zitten praten. Het is in zekere mate symbolisch voor de achterstand die ze voelen: dat ze de afgelopen jaren verwaarloosd zijn. Ik geef ze daar ook in grote mate gelijk in. Nu hebben ze het gevoel wel het erotisch centrum te krijgen. Ik denk niet dat de zorgen zijn weggenomen met het gesprek, maar daar wil ik mij ook niet te veel in bemoeien. Zij moeten de komende maanden vrij zijn om hun zorgen te delen."

Met de kritiek van werkgeversorganisatie VNO-NCW heeft Halsema meer moeite, zo zegt ze. VNO-NCW stelt dat een erotisch centrum bij de Rai het internationaal vestigingsklimaat van Nederland benadeelt. "Ik heb ook de reactie van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) gezien en daar ga ik maandag ook mee praten. Maar bijvoorbeeld de afstand tussen EMA het een mogelijk erotisch centrum is een kilometer. Ik denk dat je dan wel reëel moet zijn. Ik denk niet dat het internationaal vestigingsklimaat daar een klap van zal krijgen."

Minder ramen

De komst van een erotisch centrum moet het aantal ramen op de Wallen verminderen, zo stelt Halsema. "Dat is de afspraak. Dat kan je afdwingen door verdere vernauwing van de sluitingstijden, met de gordijnen dicht. Het uitkopen van exploitanten is een laatste mogelijkheid en dat is niet waar we nu aan denken. We gaan er ook vanuit dat als er belangstelling in de markt is, het wordt namelijk privaat gebouwd en gefinancierd, dan kan het ook aantrekkingskracht hebben. Het erotisch centrum dient in hoge mate ter vervanging van de Wallen." Het aantal ramen kan ze nu niet kwantificeren.

De komende tijd zal Halsema veel het gesprek aangaan met bewoners en organisaties die kritiek of zorgen hebben. "Elk proces van verandering in de stad leidt tot protest, mensen die zich zorgen maken, daar zal mee gepraat gaan worden. Uiteindelijk zal de raad een eerste beslissing moeten nemen, nadat de stadsdeelcommissies advies hebben kunnen uitbrengen en bewoners zich ermee hebben kunnen bemoeien. Omstreeks half juni ronden we dat deel af en kan de raad oordeel vellen."

