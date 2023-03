Stad nl Sekswerkers vinden locaties erotisch centrum onveilig en vrezen 's nachts beroofd te worden

De mogelijke komst van een erotisch centrum houdt de Amsterdammers flink bezig sinds burgemeester Halsema vorige maand een shortlist met drie voorkeurslocaties bekendmaakte. Sekswerkers op de Wallen probeerden het centrum vorig jaar nog tegen te houden. Inmiddels moeten ook zij erkennen dat de kans groot is dat het centrum er gaat komen. Hoe kijken zij tegen de drie mogelijke locaties aan?

Amsterdamse sekswerkers zijn niet te spreken over de voorgestelde locaties bij de RAI in Zuid en de NDSM in Noord. Zij voelen zich niet betrokken bij het proces en maken zich met name zorgen over hun veiligheid.

Felicia Anna van belangenvereniging Red Light United: "Ons voornaamste bezwaar is dat een erotisch centrum een afgesloten geheel is. De ramen op de Wallen zijn een stuk veiliger, omdat de gordijnen open zijn en er veel mensen op straat lopen." Onveilig en afgelegen "Het zijn een beetje desolate plekken", aldus sekswerker Lucy. Zij werkt al jaren op de Wallen en zag de buurt in de coronaperiode, toen het rustig was op straat, juist onveilig worden: "Er waren meer dealers en rare figuren op straat. Daar ben ik bij de voorgestelde locaties ook bang voor, want het is afgelegen. Hier in de buurt zijn altijd mensen op straat." Met name over de NDSM-locatie bestaat bezorgdheid. Felicia Anna: "De meeste sekswerkers zien het niet zitten om 's avonds op de pont te stappen. Stel dat je een klant tegenkomt met wie je die avond problemen hebt gehad." Daarnaast betalen de meeste klanten cash en willen de sekswerkers geen lange afstanden afleggen met geld op zak.

Het Prostitutie Informatie Centrum (PIC) is bang dat een erotisch centrum het welzijn van sekswerkers verder in gevaar brengt, omdat het zich niet in de binnenstad bevindt. Daarnaast vrezen ze voor een toename van discriminatie en stigmatisering van sekswerkers. Coördinator Lucy: "Dat krijg je als iedereen onder één dak wordt weggezet." Begrip voor bewoners Eerder deze week uitten bewoners van het RAI-gebied ook al hun zorgen over de komst van een erotisch centrum. Twee van de drie mogelijke locaties staan in dit gebied. Felicia Anna begrijpt hun zorgen wel: "Die mensen hebben niet gekozen om in een gebied met prostitutie te wonen, terwijl de Wallenbewoners wisten in welk gebied ze gingen wonen." Hoeveel ramen er moeten verdwijnen is nog niet duidelijk. De gemeente spreekt van "een wezenlijk aantal". Het moeten er in elk geval genoeg zijn om een erotisch centrum met honderd ramen een kans te geven en de overlast door toeristen te laten afnemen. De sekswerkers zijn niet overtuigd dat het verplaatsen van de ramen tot minder toeristen of overlast leidt.

"De gemeente heeft zwaar campagne gevoerd omdat het toerisme moest worden aangetrokken", aldus Lucy. "Er zijn inderdaad meer toeristen, met alle gevolgen van dien, maar de sekswerkers krijgen de schuld. Natuurlijk is er overlast, maar dat komt van groepen toeristen waar niemand blij van wordt. Die gaan echt niet naar een erotisch centrum, die komen om naar de ramen op de Wallen te kijken."

Felicia Anna wijst erop dat de afgelopen jaren al een groot aantal ramen op de Wallen is verdwenen. Daardoor bevinden de ramen zich nu voornamelijk op één straat. Zij is er van overtuigd dat dit juist voor meer overlast gaat zorgen, doordat toeristen nu massaal naar de Oudezijds Voorburgwal komen om de ramen te bekijken. Herverdeling ramen Ook is het nog een raadsel hoe de ramen op de Wallen die wel openblijven moeten worden verdeeld. De gemeente kan daar nog geen details over geven. "Vanuit de belangenvereniging heb ik nog geen vrouw gehoord die vrijwillig gaat vertrekken", aldus Felicia Anne. Lucy: "Misschien moeten we gaan loten, ik weet het niet." Felicia Anna Het PIC is een voorstander van een combinatie van ramen op de Wallen en een erotisch centrum. Coördinator Phoebe: "In het erotisch centrum komen maar honderd werkplekken. Als er daarnaast een significant aantal ramen op de Wallen verdwijnt, leidt dat ertoe dat minder werkplekken voor de sekswerkers beschikbaar zijn. Veel sekswerkers op de Wallen hebben een vast klantenbestand, dus dat zou funest zijn voor hun business."

