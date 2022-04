Sekswerkers roepen partijen op niet mee te werken aan erotisch centrum: "Straks gaan ze illegaal werken"

Via een open brief hebben 130 sekswerkers op de Wallen een oproep gedaan aan architecten, bouwbedrijven en ontwikkelaars om niet mee te werken aan de plannen van de gemeente voor een groot erotisch centrum aan de rand van de stad. "Het is een besloten gebouw. Mensen kunnen het daar niet goed in de gaten houden en dat is een groot probleem voor ons. Misschien komt er meer mensenhandel", verklaart een oud-sekswerker.

Felicia Anna is zelf een oud-sekswerker op de Wallen en oprichter van de belangenvereniging Red Light United. Ze heeft onderzoek gedaan naar de animo voor een erotisch centrum onder sekswerkers en wat blijkt: 93 procent is tegen een verhuizing. Ze blijven liever op de Wallen, waar het volgens hen een stuk veiliger is dan een gebouw buiten de ring. "Dat lijkt me een duidelijke boodschap."

"Het is een industrieterrein, buiten de ring, vaak gevaarlijk en minder in zicht", beaamt ook Maryo, ervaringsdeskundige bij het Prostitution Information Center. "Hier op de Wallen kent iedereen elkaar. Je weet precies welke sekswerkers voor welke kantoren werken. Als er iets gebeurt is iedereen er als de kippen bij." Volgens Maryo is het nog te onduidelijk hoe die veiligheid in een erotisch centrum gewaarborgd kan worden.

Minder overlast op de Wallen

Het plan voor een erotisch centrum werd bekend in februari 2020. Burgemeester Halsema noemde het als een oplossing om de overlast op de Wallen tegen te gaan. Het gebouw moet volgens de burgemeester juist een veilige plek worden, waar ook horecagelegenheden een plek moeten hebben.