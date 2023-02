Erotisch centrum oplossing voor Wallen-problemen? Meerderheid AT5-panel denkt van niet

Een meerderheid van het AT5-panel is sceptisch over de plannen voor een nieuw erotisch centrum buiten het stadshart. Burgemeester Halsema hoopt door de komst van het centrum de problemen en drukte op de Wallen aanzienlijk te verminderen. Maar twee derde van de deelnemers van het AT5-panel denkt niet dat dat echt gaat helpen.

Deze week kwam de burgemeester met de verdere uitwerking van de plannen voor het erotisch centrum. Het moet een plek worden waar 'sekswerkers veilig, legaal en ongestoord kunnen werken en bezoekers een breed aanbod van erotiek, cultuur en entertainment kunnen verwachten', aldus de gemeente. Er zijn drie locaties in beeld: twee in de buurt van de RAI in Zuid (De Groene Zoom en de Europaboulevard) en één op de NDSM-werf in Noord (Docklandsplot). Dit najaar moet de definitieve locatie bekend worden.

"Ik denk dat het bij iedere grote stad hoort", zegt één van de deelnemers, "maar nu is het gebied te groot en te druk." En daar zijn veel respondenten het mee eens. "Het hoorde bij Amsterdam, maar niet meer in deze hoedanigheid", aldus een ander. "Het is nu 24/7 een kermis voor de toerist, als Amsterdammer voel je je weggepest."

"De toeristen zullen nog steeds naar het centrum komen voor de atmosfeer, architectuur en andere uitgaansgelegenheden", is de mening van een deelnemer. De meeste respondenten denken dat het misschien voor de Wallen wel enige verbetering zal opleveren, maar dat het probleem (deels) verplaatst wordt. "De problemen verhuizen mee naar het nieuwe gebied en worden op zichzelf niet opgelost, maar wel voor de Wallen."

Toch is niet iedereen negatief. "Het is goed om iets te proberen. Als je het niet verstoort, dan groeit het", aldus één van de deelnemers. "Mits er handhaving en screening is", vindt een ander. Want daar schort het volgens de meesten aan. "Toezicht houden is daar eenvoudiger", denkt een pannellid. Iets waar Halsema ook vanuit gaat.

Maar de grote vraag is: wat gaat er gebeuren met de ramen op de Wallen? De meeste sekswerkers die daar nu actief zijn, zijn tegen het sluiten van werkplekken in het gebied. Zij ervaren de Wallen nu als een relatief veilige werkplek. Iedereen kent er elkaar, er is sociale controle, een besloten gebouw zou volgens hen veel onveiliger zijn.

Maar burgemeester Halsema zegt dat met de komst van het erotisch centrum een 'wezenlijk aantal ramen' op de Wallen zal moeten sluiten. Het AT5-panel is verdeeld over de vraag of een deel van de ramen verplaatst zou moeten worden naar het nieuwe centrum.