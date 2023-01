Stadsdeelvoorzitter Centrum: "Minder ramen op Wallen voorwaarde bij komst erotisch centrum"

Zodra het erotisch centrum in Amsterdam geopend is, moeten er ramen op de Wallen worden gesloten. Dat zegt stadsdeelvoorzitter van het Centrum Alexander Scholtes in AT5's Park Politiek. Het nieuwe erotisch centrum moet buiten het stadshart komen en is voor burgemeester Halsema een belangrijk instrument in de strijd tegen de overlast door toeristen in de binnenstad.

De stadsdeelvoorzitter hoopt dat het sluiten van ramen gepaard gaat met het afnemen van toeristenoverlast. "De binnenstad wordt te veel gedomineerd door de toerist, maar vooral ook door functies die gericht zijn op de toerist. Toeristenwinkels, coffeeshops, de ramen, maar ook alcohol is overal aanwezig. Dat is te dominant en daar willen we wat tegenover zetten." Maar, zegt hij: "Sekswerkers moeten wel op een veilige en legale manier hun werk kunnen blijven doen."

Scholtes zegt, net zoals de burgemeester, dat zo'n nieuw erotisch centrum gepaard moet gaan met het sluiten van ramen in het Wallengebied. "Als dat centrum er komt, is altijd gezegd dat dat gekoppeld wordt aan minder ramen op de Wallen. Dat hoort er zeker bij. Het is wat mij betreft een voorwaarde, anders hebben we alleen maar meer ramen in Amsterdam. Het uitgangspunt is minder prostitutie op de Wallen, maar daar ga je pas naartoe als je het erotisch centrum hebt."

Binnen de coalitie (PvdA, GroenLinks en D66) is er sprake van verdeeldheid over de toekomst van de rosse buurt , waar juist ook het stadsbestuur een aanzienlijk aantal ramen op de Wallen verminderen op het moment dat het erotisch centrum er eindelijk is. Vooral GroenLinks is tegen het verplicht sluiten van de ramen.

In de strijd tegen overlast in het centrum hoopt Scholtes ook dat er meer wordt gedaan tegen de monocultuur van het winkelaanbod. "Ik denk dat iedereen in Amsterdam tijdens zijn of haar rondje door de stad wel eens twijfelt aan het feit of een bepaalde winkel zijn geld op een eerlijke manier verdient", zegt hij. "We hebben daar ook voorbeelden van op bijvoorbeeld de Nieuwendijk. Daar gebeurden dingen die niet helemaal koosjer waren. Ik weet dat er veel onderzoek plaatsvindt, maar daar kunnen we niet alles over vertellen."

Handhaving

Huren worden door, zoals hij het zelf noemt, de parallelle economie (onderwereld vs. bovenwereld, red.) ook kunstmatig hoog gehouden, zo redeneert Scholtes. "We moeten vooral aandacht hebben in de gebieden waar ondernemers zitten die wel wat positiefs willen met hun straat. Als ik praat met ondernemers op de Nieuwendijk, waar ik ook probeer met vastgoedondernemers een samenwerkingsverband te krijgen, dan willen die ook echt nog wat maken van hun straat. Zij zien alleen ook de verkrotting en verrommeling die andere ondernemers veroorzaken. Hen moeten we gaan helpen met handhaving, onderzoek en ondersteuning."

Of er voldoende instrumenten zijn om dit probleem aan te pakken? "Het is vooral een capaciteitsprobleem", vindt Scholtes. "Onderzoek kost heel veel capaciteit van ons, de politie, de Belastingdienst en de FIOD. Dat is overal in de stad alleen een probleem. Er worden daadwerkelijk ook winkels gesloten door de burgemeester waar dingen gebeuren die niet oké zijn."

Bekijk hieronder het hele gesprek waarin Scholtes ook ingaat op hoe de problemen in de binnenstad wat hem betreft het beste kunnen worden aangepakt. Ook spreekt hij over de toenemende intolerantie tegen de lhbtiq+gemeenschap in de stad.