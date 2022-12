Plan om gordijnen op Wallen te sluiten valt slecht bij sekswerkers: "Creëert onveilige situatie"

"Aapjes kijken"

Dat schrijft het Prostitutie Informatie Centrum (PIC) aan AT5 naar aanleiding van een artikel van Het Parool over het voorstel. “We pleiten ervoor om de gordijnen van de ramen te sluiten", zei Rooderkerk donderdag in de raadscommissie waar het voorstel werd besproken. "Daarmee gaan we de uitwassen van aapjes kijkende toeristen die vrouwen bejegenen tegen en kunnen we de sekswerkers hun beroep laten uitoefenen met waardigheid, in vrijheid en in veiligheid."

Maar volgens het PIC zou het sluiten van de gordijnen juist een heel ander effect hebben. "Wij leggen graag uit dat, nog meer dan dat sekswerkers bekeken worden achter de ramen, de bezoekers van het gebied bekeken worden door de sekswerkers", aldus het PIC. "Een essentieel deel van het werk is het screenen van potentiële klanten waar veel sekswerkers in het wallengebied een grote rijkdom aan mensenkennis in hebben opgebouwd." En dat screenen kan niet meer op het moment dat de gordijnen dicht zijn.