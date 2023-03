Politiek nl Verhoudingen tussen Halsema en Zuid op scherp door erotisch centrum: "Ik bagatelliseer het niet"

Burgemeester Femke Halsema is dinsdagavond hard in botsing gekomen met boze bewoners en ondernemers van stadsdeel Zuid over de mogelijk komst van het erotisch centrum. "Ik bagatelliseer het niet, maar u moet mij eerlijke vragen stellen", reageerde Halsema onder andere fel op een bewoner.

Zo'n 400 mensen waren aanwezig in de RAI, waarvan enkele spandoeken en rode lampjes hadden meegenomen. Vorige maand werd bekend dat van de drie locaties waar een erotisch centrum zou kunnen komen er twee in Zuid liggen vlakbij het congrescentrum. Onrust Sinds de bekendmaking van de locaties is er flinke onrust in de buurt ontstaan en regent het kritiek. Een bewoner: "Ik zie het niet zitten om dan in deze wijk te blijven wonen en mijn zoontje met de Noord/Zuidlijn naar school te laten gaan. Ik ben hier tegen en daarom laat ik hier mijn stem horen. Dit kan niet." Een ander: "Waar zegt de politie dat wij ons geen zorgen hoeven te maken in de toekomst wat u herhaalt, herhaalt en herhaalt?" En nog iemand: "Hier zit je vlak aan de A10. Als je hier iets fout doet, ben je zo weg. Middenin de stad niet. Het gaat om handhaving. In de stad is alles klein en goed te handhaven en zelfs daar lukt het u niet."

Artist impression van het erotisch centrum - Gemeente

Volgens de officiële uitnodiging kwam Halsema naar de RAI om in gesprek te gaan met Amsterdammers en een toelichting te geven op de plannen voor het erotisch centrum. Woede De burgemeester moest dinsdagavond uiteindelijk vooral haar plannen verdedigen. "Op het moment dat er sprake is van overlast. Op het moment dat er wel sprake is van drugsdealers, wat ik echt niet aanneem, dan gaat er gehandhaafd worden", reageerde Halsema op vragen uit de zaal. Ook gaf ze aan dat de uitkomst van het hele proces niet hoeft te zijn dat de het publiek zijn of haar zin krijgt. De bewoners kwamen op hun beurt voornamelijk hun woede en zorgen ventileren. Het ging er regelmatig fel aan toe. "Wat u zich niet realiseert als u mij deze vraag stelt, is dat ik elke dag in de hele stad er mee geconfronteerd wordt. Ik bagatelliseer het niet, maar u moet mij eerlijke vragen stellen. Ik wil het voor u nazoeken, ik wil erop terugkomen", zei Halsema tegen een ma, die aan haar vroeg hoeveel schietpartijen er sinds haar aantreden hebben plaatsgevonden op de Ruysdaelkade, een plek waar raamprostitutie plaatsvindt.

Quote "Natuurlijk ben ik niet gerustgesteld. Helemaal niet. Mevrouw is niet geïnformeerd en drukt haar zin door en luistert niet" buurtbewoner

Niks opgeschoten Conclusie na een bijeenkomst van ruim twee uur: Zuid en Halsema zijn geen millimeter nader tot elkaar gekomen. Halsema: "Ik heb niet echt het idee iemand gewonnen te hebben vanavond. Ik heb ook niet het gevoel dat mensen in de stemming waren om overtuigd te raken door mij. Mensen kwamen ook echt protesteren en dat is hun volste recht. Ik heb geprobeerd een aantal argumenteren daar tegenin te brengen, maar de discussie gaat voort. Een bewoner: "Natuurlijk ben ik niet gerustgesteld. Helemaal niet. Mevrouw is niet geïnformeerd en drukt haar zin door en luistert niet. Een ander: "Natuurlijk moet er een soort van erotisch centrum, of hoe dan ook zijn, in zo'n stadsdorp, zoals ze zelf onlangs in London zei. Wij hebben geen stad, maar een stadsdorp. Oké, pas je dan aan en doe je huiswerk goed." Woensdagavond gaat Halsema met belanghebbenden in Noord in gesprek. Het NDSM-terrein is namelijk één van de andere drie locaties.