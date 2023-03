Halsema botst ook met Noord over erotisch centrum: "Sluit u het als overtoerisme niet afneemt?"

Na een woelige dinsdagavond in Zuid, was het woensdag de beurt aan Noord om in gesprek te gaan met burgemeester Femke Halsema over de mogelijke komst van een erotisch centrum. Andere locatie en ander publiek, maar het sentiment: precies hetzelfde. Van de aanwezigen zit iemand op het erotisch centrum te wachten. Toch verloopt de avond constructiever dan in Zuid.

Halsema nadenkend: "U vraagt mij ook om eerlijke antwoorden, maar wij hebben absoluut niet de intentie om een overtoeristisch gebied in het Centrum te hebben en één in Noord."

"Ik hoop ook dat we een beetje open met elkaar om kunnen gaan vanavond, dat zou ik wel fijn vinden", zei Halsema aan het begin van de avond tegen het publiek, verwijzend naar het verloop van de avond in de RAI met boze bewoners uit Zuid.

Halsema fel

Maar niet iedereen in Noord lukt het om die constructieve toon vast te houden.

"U raakt ons echt voorgoed kwijt. En weet u hoe wij u dan straks gaan noemen, en ik durf het bijna niet te zeggen. De hoerenmadam van Amsterdam die dan eens in de zoveel tijd met het peespontje naar de overkant komt om te kijken hoe het met het sekspaleis gaat", zegt een vrouw.

Halsema reageert fel: "Mevrouw, ik ga iets tegen u zeggen. Ik was heel geroerd door twee derde. U staat tegenover de eerste vrouwelijke burgemeester van Amsterdam. U had een man nooit een hoerenmadam genoemd en ik trek mij dat aan. En u vergaloppeerd zich daarmee.

Inhoud

En toch staat de inhoud vanavond centraal, vindt ook de burgemeester na afloop. "Er was heel veel kritiek en mensen maken zich zorgen. Ik vond de sfeer wel heel aangenaam. Er werd goed naar elkaar geluisterd en ik vond het al met al ook een leuke avond. "

Dat Noord geen erotisch centrum wil? Halsema: "Een algemeen probleem met prostitutie is dat niemand in de stad het echt graag wil. Mensen hebben reële zorgen over hun woonwijn en het openbaar vervoer en daar zullen wij heel serieus mee om moeten gaan."

Het is maar de vraag of voor de Noorderlingen een andere uitkomst dan geen erotisch centrum in hun stadsdeel bevredigend zal zijn. Een volgende stap in het proces wordt donderdagmiddag gezet tijdens de commissievergadering Algemene Zaken.