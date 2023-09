Podcast-wandeling Indische Buurt over koloniaal verleden: 'Je kan ook 'Archipelbuurt' zeggen'

Er zijn straten die direct refereren aan Nederlands-Indië, zoals de Bataviastraat en de Celebesstraat, het eiland dat eigenlijk Sulawesi heet.

"Mijn oma is geboren op Sulawesi, dus ik heb daar zelf ook een band mee. Als het de Sulawesistraat zou gaan heten, betekent dat veel voor mij", zegt Jeremy Flohr, een van de medewerkers van de Oostcast Indische Buurt.



Bij de Eerste Atjehstraat wordt het verhaal verteld van de 3.000 'zwarte Hollanders', die ten tijde van de Atjeh-oorlogen in West-Afrika werden geronseld om voor het Nederlandse leger te vechten. "Op Atjeh heb je ook mensen die een mix zijn, Afrikaans en Indo", vertelt kunstenaar Fré Calmes die zich liet inspireren tot het maken van het werk 'Niet mijn oorlog'.



Volgens de initiatiefnemers herinnert ook de spelling van Atjeh op het straatnaambord in Oost nog aan de koloniale tijd. Met 'tj' namelijk en niet met een Indonesische 'c'. Flohr: "Zo zie je hoe de koloniale gedachte doorwerkte in de publieke ruimte."