Commotie om roman over student die met 'gangsters uit de Bijlmer' naar bed wil

Veel verontwaardigde reacties op sociale media op de aankondiging van de debuutroman Mimosa van de 23-jarige Mette Maria van Dijk. Het verhaal, dat volgens de achterflap gaat over een student op de kunstacademie die 'graag met gangsters uit de Bijlmer naar bed gaat', zou de Bijlmer in een slecht daglicht stellen en zwarte mannen seksualiseren.

Uitgeverij Prometheus plaatste dinsdag de tekst van de achterflap op hun Instagram-pagina. De post heeft al meer dan 1.400, voornamelijk negatieve, reacties.

Stereotype

Komiek Edson Da Graca schrijft: "Worden jullie niet moe van jezelf??! De hele tijd de BIMS willen neerzetten als een soort gangsters paradise." Zangeres Naaz vindt dat het de uitgeverswereld niet om kunst of literatuur gaat, maar om controverse creëren over de rug van 'mensen van kleur'. Spreker en activist Liyah Park noemt het reproduceren en versterken van stereotypen over mensen en gebieden ook discriminatie en racisme.