Camera's geplaatst in Venserpolder na drie explosies in een week

De gemeente heeft gisteravond een camera geplaatst in de Charlotte Brontestraat in Venserpolder nadat er in een week drie ernstige incidenten hebben plaatsgevonden.

De eerste explosie van de week was op maandagmiddag. Een verdachte gooit rond 16.40 uur een steen door een ruit van een woning. Daarna volgt een fles, met mogelijk een brandbare vloeibare stof, maar deze haalt de woning niet. Uiteindelijk komt het explosief voor de woning tot ontbranding.

Woensdag even na middernacht is het weer raak. Een raam van de toegangshal wordt ingegooid waarna een fles met eveneens brandbare inhoud ontploft in de hal. Er ontstaat opnieuw veel schade aan het pand, maar niemand raakt gewond.

Donderdagmiddag rond 15.15 uur is de derde explosie binnen vier dagen. Een brandbaar explosief wordt een woning binnen gegooid als op dat moment meerdere mensen aanwezig zijn in de woning. Deze woning maakt deel uit van hetzelfde appartementencomplex als maandag en afgelopen nacht. Er ontstaat een heftige brand en de aanwezige bewoners moeten het pand verlaten. Enkele van hen zijn ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel. De schade is groot.

Getuigen gezocht

De politie gaat ervan uit dat deze drie incidenten met elkaar te maken hebben en wil graag in contact komen met mensen die iets verdachts hebben gezien of kunnen vertellen wie hiervoor verantwoordelijk zijn.

De camera blijft op zijn minst tot 28 september hangen., laat een woordvoerder van de gemeente weten.