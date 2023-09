Tot 4,5 jaar cel geëist voor 'inside job' met miljoenenbuit bij bedrijf in buurt van Schiphol

Als het aan het OM ligt verdwijnen zes verdachten van een inside job bij een transportbedrijf bij Schiphol voor jaren achter de tralies. De officier van justitie eiste gisteren celstraffen van 22 tot 57 maanden voor de roof in juni 2019 waarbij voor miljoenen aan elektronica werd buitgemaakt.

Twee 34-jarige Hoofddorpse medewerkers van het transportbedrijf aan de Rangoonweg speelden een cruciale rol bij de roof. Zij gaven in de nacht van 4 of 5 juni het sein dat de kust veilig was, waarna twee vrachtwagens het terrein op konden gaan om de elektronica te stelen.

De vrachtwagens werden vervolgens geladen met veertig pallets aan elektronica, zoals smartphones, drones en actioncamera's, met een waarde van zo'n tweeënhalf miljoen dollar. Ook zouden de verdachten die nacht tientallen dozen tuinverlichting hebben meegenomen. Die werden drie maanden later in een loods op een industrieterrein in Beverwijk teruggevonden.