Nieuwe master klimaatpsychologie leidt studenten op tot 'gedragsveranderaars'

Hoe kun je Amsterdammers volledig elektrisch laten rijden en hoe kun je bewoners van Almere bewegen tot het eten van meer plantaardig eiwit. Het is een greep uit de onderwerpen waar studenten van de nieuwe masteropleiding Klimaatpsychologie en -gedrag aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA) zich de komende twee jaar over gaan buigen. De studie ging vanochtend met ruim dertig studenten van start in het Wibauthuis in Oost.

"Het is dus niet dat wij mensen met klimaatangst of klimaatdepressie gaan behandelen als klinisch psycholoog, wat het wel is: de sociale psychologie. We kijken naar groepen mensen en hoe we die kunnen meenemen in deze duurzaamheidstransitie", vertelt Esther Parigger, opleidingsmanager en medeoprichter van de studie. Ze werkte ruim drie jaar lang aan het opzetten van de opleiding.

"Wat je ziet, is dat we vaak niet goed nadenken over hoe we wonen in onze woning, wat we eten en hoe we ons vervoeren", legt Reint Jan Renes, lector Duurzame Stad uit. "Maar we moeten eigenlijk duurzamere keuzes maken. De studenten leren wat maakt het dat andere mensen andere keuzes willen maken. Dus misschien vaker kiezen voor de trein, of vaker kiezen voor plantaardig in plaats van vlees."