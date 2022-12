Galgenveldbrug vernieuwd met duurzaam materiaal: "Dit beton heeft een uitstoot die vijftig procent lager is"

In Noord wordt de Galgenveldbrug, tussen de Tolhuistuin en de Badhuiskade, opgeknapt. Vorig jaar werden de brugdekken al verwijderd. Nu wordt de rest van de brug vernieuwd. In Het Verkeer vertelt regievoerder Martijs Hoefakker hoe ze te werk gaan.

Op de locatie valt nauwelijks nog een brug te herkennen. De staat van deze voetgangers- en fietsersbrug was zeer slecht en was daarom aan vervanging toe, zegt regievoerder Martijs Hoefakker. "De tussen pijlers waren flink aangetast en de betonwapening werd al zichtbaar." Dit zijn de rechtopstaande grote palen in het water waarop de brugdekken rusten.

Nieuw materiaal

Niet alles van de brug wordt vernieuwd. De betonblokken onder water kunnen nog gebruikt worden. Nu zijn eerst de tussen pijlers opnieuw gestort.

Bij de renovatie wordt gebruik gemaakt van een nieuw soort beton zonder cement. Voor de pijlers is 'geopolymeer' toegevoegd. Volgens specialist Materiaaltechnologie Eelco van der Weij gaat dit beton langer mee en is het ook een stuk duurzamer dan beton met cement. "Cement is in de wereld verantwoordelijk voor ongeveer zeven procent van de CO2-uitstoot", vertelt hij. "Dit geopolymeerbeton heeft een uitstoot die vijftig procent lager is."