Celstraf voor man die zus bedreigt en explosief laat afgaan bij haar woning: ''Jij gaat dood"

Een 25-jarige man is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, omdat hij onder andere in september 2022 zijn zus en haar gezin bedreigde door een nitraat in hun brievenbus te laten ontploffen in Noord. Ook mag hij tijdens zijn proeftijd van twee jaar niet meer in Amsterdam komen.

Een paar maanden later ging de man opnieuw de fout in. Hij schond het opgelegde contactverbod en gooide een nitraat in de brievenbus van zijn zus, waardoor de brievenbus vernield werd. Tijdens de aanhouding verzette hij zich en maakte hij trappende bewegingen naar een politieagent. Niemand raakte gewond. De verdachte verklaarde dat hij min of meer continu onder invloed van drugs was, dit zou volgens hem mede de reden zijn voor zijn acties.

De man heeft volgens de rechtbank gedurende een lange periode zijn zus ernstig lastig gevallen. In mei 2022 heeft hij haar bedreigd door € 0,01 over te maken naar haar bankrekening met de tekst: "Jij gaat dood". Diezelfde dag vernielde hij haar deurbelcamera.

Angst en onveiligheid

Dankzij deze gebeurtenissen kreeg zijn zus last van gevoelens van angst en onveiligheid, aldus de rechtbank. Hoewel de officier van justitie een gevangenisstraf van één jaar en tbs met dwangverpleging had geëist, ging de rechter hier niet in mee. De daden van de man hebben aanzienlijke schade en overlast veroorzaakt, maar de rechter vond de strafbare feiten niet ernstig genoeg voor opname in een psychiatrische instelling.

Volgens de advocaat van de verdachte wilde hij zijn zus alleen laten schrikken en was het nooit de bedoeling om letsel toe te brengen. De man is inmiddels afgekickt van drugs en heeft aangegeven dat het hem spijt en dat hij zich schaamt.

Locatieverbod Amsterdam

In het rapport van de reclassering valt te lezen dat de man agressief gedrag vertoont als hij drugs heeft gebruikt en dat hij boos is op zijn zus. Hierdoor valt niet uit te sluiten is dat hij opnieuw de fout in zal gaan. De rechter oordeelt daarom dat de man na zijn gevangenisstraf van een jaar zich moet blijven melden bij de reclassering, zo vaak en zolang de reclassering dat nodig vindt.

Naast de meldplicht moet hij verblijven in een instelling voor beschermd wonen of maatschappelijke opvang en krijgt hij een psychiatrische behandeling. De man krijgt ook een alcohol- en drugsverbod en mag tijdens de proeftijd van twee jaar niet in Amsterdam komen. Als hij de regels niet naleeft, kan hij maximaal 6 maanden extra gevangenisstraf opgelegd krijgen.