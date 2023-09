Meld je nu aan voor De Grote Amsterdam Quiz 2023

De Grote Amsterdam Quiz is terug! Na het daverende succes van de vorige editie, kun je ook dit jaar je kennis over Amsterdam weer testen. Tussen 1 en 15 oktober worden op meer dan negentig locaties de voorrondes gespeeld voor de grote finale die live uitgezonden wordt op AT5. Vraag je drie slimste vrienden, familieleden of buren en meld jouw team nu aan!