Kanaal40, Kevin Osepa en Sophie Straat: Wie wint de Amsterdamprijs 2023?

Op 16 oktober wordt weer de Amsterdamprijs voor de Kunst uitgereikt. Vandaag stellen we je voor aan de genomineerden in de categorie 'Stimuleringsprijs': beeldend kunstenaar Kevin Osepa, zangeres van protestliederen Sophie Straat en het cultuurpodium Kanaal40.

Het werk van beeldend kunstenaar Kevin Osepa wordt in Buro Stedelijk tentoon gesteld. Een inspirerende plek voor de jonge kunstenaar, omdat hij hier een deel van zijn proces kan laten zien. Met behulp van film en fotografie geeft de kunstenaar de identiteit van Afro-Caribische jongeren in een postkoloniale wereld weer. Maar ook verhalen van oudere generaties komen aan bod.

Bij zijn werk begint Osepa bij zichzelf, maar onderzoekt vanuit dat standpunt verschillende maatschappelijke thema's. "Mijn werk is een manier om de wereld om mij heen te snappen. Ik vertrek altijd vanuit een heel persoonlijk verhaal, maar het is altijd gelinkt aan de identiteit van de Afro-Caribische jongeren."

De stad als inspiratiebron De tweede genomineerde is de Amsterdamse Sophie Straat. Ze is bekend als zangeres van levens- en protestliederen zoals Tweede Kamer en Wat Is Het Kut Om Agent Te Zijn, maar maakt ook films en binnenkort een eigen serie. Haar liederen vloeien voort uit persoonlijke ervaringen en hebben kritiek op de maatschappij.

Ook haalt de zangeres voornamelijk inspiratie uit de stad, maar ook haar huisgenoten inspireren. "Ik woon met negentien verschillende soorten mensen met negentien verschillende soorten karakters. En dat inspireert me heel erg."

Micro popcultuur Tussen de coffeeshops, en de wafeltenten bevindt zich op de Warmoesstraat middenin het centrum het cultuurpodium Kanaal40. Bij deze nachtclub staat een fusie tussen mainstream en underground cultuur centraal. "We zijn hier voornamelijk bezig met micro popcultuur", vertelt Moktar Nabil, één van de oprichters. "Dat betekent dat we eigenlijk continu op zoek zijn naar verschillende soorten subculturen en aan het kijken zijn wat daar binnen populair is. Om dat vervolgens een podium te geven." Kanaal40 geeft opkomende jonge talenten kansen. De jury ziet daarom de club als een mooie toevoeging aan het Amsterdamse nachtleven.

Bekendmaking winnaars Wie de Amsterdamprijs mee naar huis mag nemen, wordt op 16 oktober bekend gemaakt.