Piloten dreigen met acties als KLM arbeidsvoorwaarden niet snel verbetert

In navolging van hun collega's op de grond, dreigen nu ook KLM-piloten in actie te komen als hun werkgever niet snel over de brug komt met betere arbeidsvoorwaarden.

Omdat het cao-overleg tussen de bond en KLM al sinds augustus muurvast zit, heeft VNV vandaag onder haal leden gepeild of ze bereid zijn verder te gaan. En dat zijn ze: de leden spraken 'massaal hun ongenoegen uit over de houding van KLM' en zijn bereid actie te voeren om betere voorwaarden af te dwingen.

Volgens VNV snijdt KLM zichzelf in de vingers als ze niet instemt met de eis van de piloten. De vakbond zegt de maatschappij namelijk graag te willen helpen met het oplossen van het personeelstekort in de cockpit, wat KLM 'honderden miljoenen euro's aan extra inkomsten zal opleveren'.

Wat de piloten betreft moet in de cao worden vastgelegd dat ze hun werk altijd verantwoord kunnen doen, ook als er - zoals nu - een groot tekort is aan piloten. "Daarnaast willen wij van KLM een ondubbelzinnig commitment dat veiligheid altijd op één blijft staan en erkenning dat de verkeersvlieger daarin een cruciale rol speelt", aldus de bond in het persbericht.

Eén piloot of nul piloten in de cockpit

Het tekort aan piloten kan gedeeltelijk worden opgelost door vliegtuigen niet twee, maar één piloot in de cockpit verplicht te stellen, benadrukt de bond. Grote vliegtuigbouwers als Airbus en Boeing zijn al jaren bezig met het ontwikkelen van vliegtuigen die met één piloot in de lucht en één op de grond worden bestuurd.

Het is weliswaar nog toekomstmuziek, maar volgens VNV is die toekomst 'niet ver weg meer'. De bond staat niet negatief tegenover deze ontwikkeling, maar vindt het 'alleen bespreekbaar als het veilig kan'. VNV wil daarom al in een vroeg stadium betrokken zijn bij de invoering ervan.

Niet één, maar nul piloten in de cockpit is een volgende stap. Zo voerde Boeing in januari van dit jaar nog een geslaagde test uit met een volledig autonoom passagierstoestel. Aan een formaat 737 MAX hoef je voorlopig niet te denken: in plaats van aan honderden passagiers biedt de PAV vooralsnog slechts ruimte aan twee passagiers.

Dreiging

Voor grondpersoneel lijkt het dreigen met acties z'n vruchten af te werpen. Nadat vakbonden FNV en CNV het overleg met KLM uit onvrede over een gebrek aan voortgang hadden gestaakt, vonden veel leden de tijd rijp voor stakingen. Na een overhandigd ultimatum deed de maatschappij alsnog water bij de wijn. De leden mogen nu bepalen of ze dat voldoende vinden. Overigens zijn kleine bonden als De Unie en NVLT nog niet akkoord.