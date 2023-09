Pianiste Iris Hond: "Concertgebouw is het beste ter wereld om in te spelen"

Pianiste en componiste Iris Hond vindt de grote zaal van het Concertgebouw de beste ter wereld om in te spelen. "Ze zeggen dat alles daar beter klinkt, maar het is ook echt zo," aldus Hond in het programma Gesprek aan de Amstel. Met interviewer Kemal Rijken praat ze onder meer over haar Joodse achtergrond en spelen bij de Namenmonument aan de Weesperstraat. "Dat was een grote eer voor mij."

Iris Hond in Gesprek aan de Amstel - David Djuly

Hond leerde al op jonge leeftijd piano spelen. "Op een gegeven moment dacht ik: het is jij en ik", zegt ze over haar piano. Sindsdien is ze met haar instrument 'verbonden'. Hond brak door in 2012 en trekt volle zalen, ook in Amsterdam.



Zo stond ze in coronatijd tien keer achter elkaar in een bijna uitverkocht Concertgebouw. Het Nederlandse publiek hoest gemiddeld veel, zegt ze. "Maar toen kuchten ze juist níet, vanwege corona." Voor Hond is de grote zaal van de muziektempel aan het Museumplein de mooiste en beste plek ter wereld om te spelen.

Ook vertelt Hond over haar Joodse familieverleden, haar bezoek aan Auschwitz en hoe het was om in 2021 op de opening van het Nationaal Holocaust Namenmonument te spelen. Verder staat ze stil bij haar deelname aan het realityprogramma Iris en de 12 dates, een programma waarin ze met twaalf verschillende mannen uitging. Met de kennis van nu zou ze het niet hebben gedaan, maar destijds was het toch mooi om mee te maken. Ze heeft er levenslessen uitgehaald. De uitzending van Gesprek aan de Amstel met Iris de Hond is hier te bekijken.