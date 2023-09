Wachtrijen en schimmelwoningen: AT5 en De Balie zoeken jouw verhaal over sociale huur

In mei kwam de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) met een nieuw voorstel. Er moeten bijna 11.000 nieuwe sociale huurwoningen bijgebouwd worden in vier jaar tijd en 30.000 woningen verbeterd en verduurzaamd.

En dat is logisch, want in 2040 wil Amsterdam dat alle woningen van het gas af zijn. Maar wat is er nodig om deze grootste ambities waar te maken? En in hoeverre worden bewoners meegenomen in deze plannen?

Bijeenkomst De Balie

AT5 en De Balie onderzoeken de uitdagingen van sociale huur in Amsterdam. De eerste bijeenkomst is maandag 25 september om 19.30 in De Balie. Tijdens deze bijeenkomst zijn we op zoek naar jouw verhaal. Woon jij zelf in een sociale huurwoning in Amsterdam? Of werk je in deze sector en hou je je bezig met deze vraagstukken? Dan nodigen we je graag uit om mee te praten deze avond. Tickets zijn gratis te bestellen op de site van De Balie.