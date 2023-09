Grote drukte bij inleverpunt voor lachgascilinders: "Geld ligt echt op straat"

Het loopt storm bij het inleverpunt voor lachgascilinders bij het Afval Energie Bedrijf (AEB) in het Westelijk Havengebied. De animo voor het inleverpunt is zo groot, dat de afvalverwerker de inleverpremie vanaf zaterdag halveert. Inmiddels zijn al bijna 1500 lachgascilinders ingeleverd.

Het AEB geeft sinds ruim een week een inleverpremie van 10 euro per ingeleverde cilinder. Dit om te voorkomen dat de cilinders in de verbrandingsovens terechtkomen en daar ontploffen.

"Het geld ligt echt op straat"

"Ik woon zelf in Slotermeer en als je daar de plekken weet, dan ligt het geld echt op straat", vertelt een man die twee cilinders komt inleveren. Een ander: "Ik heb er nu tien ingeleverd. Ik woon in een tuincomplex en ik vind ze in de bosjes van de parkeerplaats."

Omdat sinds 1 januari dit jaar lachgas officieel verboden is, zit er op de gastanks geen statiegeld meer. De flessen worden daarom steeds vaker weggegooid en komen op die manier in de verbrandingsovens terecht. Het inzamelpunt is zo populair dat de premie, die contant wordt uitbetaald, soms opraakt. De afvalverwerker heeft daarom een maximum van vijf cilinders per keer ingesteld.

Premie uit eigen zak

Het AEB betaalt de premie uit eigen zak. Toch levert het uitbetalen van de premies meer op, dan dat de cilinders in de verbrandingsovens terecht zouden komen. "Het is vele malen goedkoper dan de schade die we anders zouden hebben voor reparaties aan de ketels", legt Mark Hagoort van het AEB uit.

De cilinders worden overgebracht naar een bedrijf in Zeeland, dat ze verwerkt voor recycling. Hoe lang het inzamelpunt blijft is onbekend, de afvalverwerker hoopt dat het kabinet uiteindelijk met een structurelere oplossing komt voor het probleem.

Om geïnteresseerden van buiten de regio Amsterdam te ontmoedigen, geeft de afvalverwerker vanaf zaterdag nog 5 euro per cilinder.