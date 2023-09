A10 Zuid richting Schiphol dit weekend weer dicht, extra reistijd kan oplopen tot een uur

Werkzaamheden bij station Zuid zorgen ervoor dat de A10 Zuid van komende vrijdag tot maandag afgesloten is in de richting van Schiphol. Reizigers moeten rekening houden met extra reistijd. Zij worden omgeleid via de A9 of de A10 Noord. De afsluiting begint op vrijdagavond om 22.00 uur en eindigt op maandagochtend vroeg om 5.00 uur.