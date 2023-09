A10 Zuid richting Schiphol twee weekenden dicht: ''Spannend, eerste keer dat we dit deel afsluiten''

Er komen weer grootschalige werkzaamheden aan bij station Zuid. En dat betekent een afsluiting van de A10 Zuid in het weekend van 8 tot 11 en van 22 tot 25 september. Dit keer gaat het om de weg richting Schiphol, de binnenring. In Het Verkeer legt verkeersmanager Niels van Brink uit waarom dit spannende weekenden zijn.

Quote

''Dit zijn wel spannende weekenden voor ons. Dit is de eerste keer dat we zo grootschalig de A10 richting Schiphol afsluiten'', begint Van den Brink zijn verhaal. ''En dat betekent dat we tijdens deze weekenden goed gaan kijken waar er nog extra maatregelen nodig zijn om de bereikbaarheid van Amsterdam en regio goed te houden.''

Maar dat neemt niet weg dat reizigers rekening moeten houden met extra reistijd. Vanaf knooppunt Amstel wordt al het verkeer omgeleid via de A9 of de A10 Noord. ''De extra reistijd kan oplopen tot een uur'', aldus Van den Brink.